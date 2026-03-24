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Parte médico

El Padre Nolo evoluciona favorablemente y permanece en observación

Según informó el Obispado de San Luis, el sacerdote se encuentra de buen ánimo y ha respondido bien al tratamiento. En las próximas horas le realizarán estudios de alta complejidad para monitorear su salud cardíaca y respiratoria.

Por redacción
| Hace 1 hora
El Padre Nolo, un sacerdote del pueblo. Foto: Obispado de San Luis.

El Obispado de San Luis emitió un nuevo comunicado oficial sobre el estado de salud del Padre Nolo, quien se encuentra actualmente internado bajo un cuadro clínico que requiere seguimiento cercano. 

 


Según el reporte médico, el sacerdote permanece en observación y, aunque su situación es delicada, los especialistas destacaron que no se han registrado retrocesos, lo cual representa un dato alentador para su recuperación.

 


El equipo de profesionales que lo asiste continúa trabajando intensamente en la parte respiratoria. Asimismo, se informó que se está monitoreando con especial atención su ritmo cardíaco, que se encuentra levemente elevado pero bajo control estricto.

 


Debido a sus antecedentes cardíacos y a su edad, el Padre Nolo permanecerá en la unidad de terapia intensiva durante varios días. Esta decisión tiene un carácter preventivo y busca garantizar un control constante de su evolución.

 


Se prevé que este miércoles se concreten una serie de estudios de mayor complejidad, que incluyen una tomografía y un estudio cardíaco específico, con el objetivo de descartar la presencia de algún coágulo.

 


Más allá de la complejidad del cuadro, el último informe brindado por el especialista en terapia intensiva trajo tranquilidad a los fieles. En las últimas horas, el Padre Nolo ha mostrado una evolución favorable: ha podido alimentarse con normalidad y, lo más importante, se encuentra de muy buen ánimo, interactuando positivamente con el personal de salud.

 


Desde la Iglesia local, agradecieron las muestras de afecto y pidieron a la comunidad continuar unidos en oración por su pronta y total recuperación.

 

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