El Padre “Nolo” se recupera en terapia intensiva; los fieles rezan por su salud

La comunidad católica se encuentra en vilo tras conocerse el estado de salud del Padre Nemesio Benítez, más conocido como “Nolo”, un sacerdote cuya humildad y presencia constante en diversas localidades lo han convertido en una de las figuras más queridas de la Iglesia puntana. Según informaron fuentes oficiales, el párroco sufrió una descompensación cardíaca que derivó en un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

El episodio ocurrió la noche del domingo en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Villa Mercedes, en un momento de plena entrega pastoral: mientras el sacerdote se encontraba realizando confesiones. Tras el incidente, recibió atención de emergencia inmediata y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde permanece internado.

Parte médico

A pesar de la gravedad inicial del cuadro, el comunicado emitido por el Obispado trajo tranquilidad a los fieles. Actualmente, el Padre “Nolo” se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), donde los profesionales destacan que está "respondiendo muy bien y positivamente" al tratamiento indicado.

"En este momento, está dando pequeños pasos de mejoría constante. La evolución es muy buena, positiva y esperanzadora", detalla el informe eclesiástico, ponderando además la "excelente atención médica, humana y profesional" que recibe en el nosocomio.

Una vida dedicada al prójimo

El Padre “Nolo” no es un desconocido para los puntanos; de hecho en 2024 fue nombrado con el título de Monseñor, cuestión que refleja la preponderancia de su aporte invaluable. Su huella es profunda en Santa Rosa del Conlara, donde sirvió durante muchos años, y también se lo recuerda con afecto en La Toma. Allí, aunque no estaba establecido, en épocas del Padre Ernesto Moyano solía visitar la localidad y compartía un abordaje pastoral cercano a la gente, celebrando casamientos y acompañando cada acontecimiento social de relevancia.

Villa Mercedes, es uno de los lugares donde más ha impactado su labor sacerdotal y donde hasta el día de hoy, su servicio es ejemplo de entreva y vocación espiritual.

Actualmente, el Obispado ha invitado a todos los fieles y vecinos a unir sus intenciones: "Con nuestra fe y confianza puesta en Dios, invitamos a rezar por el Padre “Nolo” y por su pronta recuperación".

Se espera que en las próximas horas se brinde un nuevo reporte sobre su estado de salud, mientras las redes sociales ya se inundan de mensajes de apoyo y pedidos de sanación.