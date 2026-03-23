El Padre “Nolo” se recupera y el Obispo llevó tranquilidad: "Está muy lúcido"

En 2024, el Padre "Nolo" fue nombrado con el título de "Monseñor", una cuestión clave que refleja el enorme aporte vocacional del sacerdote que ahora se recupera favorablemente. Foto: Obispado de San Luis.

La comunidad católica de San Luis respira con mayor alivio tras las últimas novedades sobre la salud del Padre Nemesio “Nolo” Benítez. Este lunes, el obispo diocesano, Gabriel Barba, emitió un mensaje cargado de optimismo luego de visitar al sacerdote en la unidad de cuidados críticos, confirmando que el proceso de recuperación avanza de manera positiva.

Un encuentro alentador

Minutos después de las 16 horas de este lunes, Monseñor Barba compartió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a los fieles que permanecen en cadena de oración.

"Acabo de salir de terapia intensiva. Estuve con el Padre Nolo, está muy lúcido y les diría que como siempre", expresó el Obispo con alegría.

Si bien Barba aclaró que el proceso médico continúa y que se seguirán realizando los estudios pertinentes para completar su cuadro clínico, el tono de su mensaje fue decididamente esperanzador: "Sigamos rezando pero quedémonos más tranquilos. El Padre Nolo sigue cada paso hacia algo mejor".

El problema de salud que conmovió a la provincia

El Padre "Nolo", una de las figuras más emblemáticas de la Iglesia puntana, sufrió una descompensación cardíaca que derivó en un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico la noche del domingo. El hecho ocurrió en un contexto que define su vocación: se encontraba en plena tarea pastoral, realizando confesiones en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en Villa Mercedes.

Tras ser asistido de urgencia, fue trasladado al Hospital Regional, donde permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Los profesionales médicos que lo asisten destacaron que el sacerdote está respondiendo de forma "muy buena y positiva" al tratamiento indicado.

La preocupación por la salud de Benítez se extendió rápidamente por diversas localidades de la provincia, donde su huella es profunda. Nombrado Monseñor en 2024, "Nolo" es recordado con enorme afecto por su paso por Santa Rosa del Conlara (donde sirvió durante muchos años), La Toma (localidad que visitaba frecuentemente en tiempos del Padre Ernesto Moyano) y Villa Mercedes, donde desempeñaba actualmente su labor.

Desde el Obispado de San Luis y las comunidades parroquiales, se mantiene la invitación a los vecinos y fieles a continuar unidos en la fe: "Lo seguimos encomendando a Dios", concluyó Barba, mientras las redes sociales se mantienen activas con miles de mensajes de apoyo para el querido sacerdote.