Apuntan fondos millonarios en la provincia y exigen recomposición salarial urgente

ATE enfrenta una lucha intensa desde que el ajuste se gestó en la provincia y el país.

Bajo la consigna "la plata está", trabajadores estatales de San Luis realizarán una jornada de protesta el jueves 14, a las 10:30 hs, en la Peatonal Rivadavia. La movilización, que incluirá un ruidazo y panfleteada, apunta directamente a la gestión de los recursos provinciales frente a la crisis que atraviesa el sector público.



Según los datos difundidos por la organización gremial ATE, el Banco Central informa que San Luis cuenta con reservas de 32 millones de dólares y 2,29 billones de pesos. Además, denuncian que el ajuste aplicado durante 2024 generó un superávit de 190.000 millones de pesos que no ha sido volcado a los salarios.

ATE expuso en cifras la realidad de las decisiones políticas. Foto: ATE San Luis.



La protesta busca una "recomposición salarial urgente" y una "suma fija de emergencia" para todos los sectores: estatales provinciales, municipales y beneficiarios del Plan de Inclusión.



Desde el sector gremial sostienen que la falta de respuestas no se debe a la escasez de fondos, sino a una falta de decisión política y empatía por parte del Ejecutivo provincial.

