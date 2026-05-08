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SAN LUIS - Viernes 08 de Mayo de 2026

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Fuerte malestar

Apuntan fondos millonarios en la provincia y exigen recomposición salarial urgente

Estatales realizarán un "ruidazo" tras analizar los números del Banco Central. "La plata está", aseveró ATE. 

Por redacción
| Hace 3 horas
ATE enfrenta una lucha intensa desde que el ajuste se gestó en la provincia y el país.

Bajo la consigna "la plata está", trabajadores estatales de San Luis realizarán una jornada de protesta el jueves 14, a las 10:30 hs, en la Peatonal Rivadavia. La movilización, que incluirá un ruidazo y panfleteada, apunta directamente a la gestión de los recursos provinciales frente a la crisis que atraviesa el sector público.

 


Según los datos difundidos por la organización gremial ATE, el Banco Central informa que San Luis cuenta con reservas de 32 millones de dólares y 2,29 billones de pesos. Además, denuncian que el ajuste aplicado durante 2024 generó un superávit de 190.000 millones de pesos que no ha sido volcado a los salarios.

 

 

ATE expuso en cifras la realidad de las decisiones políticas. Foto: ATE San Luis. 

 


La protesta busca una "recomposición salarial urgente" y una "suma fija de emergencia" para todos los sectores: estatales provinciales, municipales y beneficiarios del Plan de Inclusión. 

 


Desde el sector gremial sostienen que la falta de respuestas no se debe a la escasez de fondos, sino a una falta de decisión política y empatía por parte del Ejecutivo provincial.
 

 

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