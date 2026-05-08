Apuntan fondos millonarios en la provincia y exigen recomposición salarial urgente
Estatales realizarán un "ruidazo" tras analizar los números del Banco Central. "La plata está", aseveró ATE.
Bajo la consigna "la plata está", trabajadores estatales de San Luis realizarán una jornada de protesta el jueves 14, a las 10:30 hs, en la Peatonal Rivadavia. La movilización, que incluirá un ruidazo y panfleteada, apunta directamente a la gestión de los recursos provinciales frente a la crisis que atraviesa el sector público.
Según los datos difundidos por la organización gremial ATE, el Banco Central informa que San Luis cuenta con reservas de 32 millones de dólares y 2,29 billones de pesos. Además, denuncian que el ajuste aplicado durante 2024 generó un superávit de 190.000 millones de pesos que no ha sido volcado a los salarios.
La protesta busca una "recomposición salarial urgente" y una "suma fija de emergencia" para todos los sectores: estatales provinciales, municipales y beneficiarios del Plan de Inclusión.
Desde el sector gremial sostienen que la falta de respuestas no se debe a la escasez de fondos, sino a una falta de decisión política y empatía por parte del Ejecutivo provincial.
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