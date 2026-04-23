ATE San Luis exige urgente recomposición salarial para los municipales

El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una nota formal dirigida al intendente de San Luis, Gastón Hissa, solicitando con carácter urgente una recomposición salarial para todos los trabajadores municipales.



Desde el gremio señalaron que el incremento del 7% otorgado en el primer cuatrimestre ha quedado "totalmente licuado por el proceso inflacionario", generando una pérdida real del poder adquisitivo. Asimismo, consideraron insuficientes los recientes anuncios del Gobierno Provincial y tildaron de "inadmisible" la inacción en el ámbito municipal.



Reclamos adicionales



Además del aumento salarial, ATE intimó al Municipio a cumplir de forma inmediata con indumentaria (entrega de ropa de trabajo, particularmente de invierno, denunciando que solo se ha provisto una muda en lo que va de la gestión), recategorización (pase a planta y recategorización de la totalidad del personal, con especial énfasis en quienes están próximos a jubilarse) y blanqueo salarial (pase de sumas no remunerativas al salario básico).



La nota, firmada por Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis, concluye con una advertencia clara: de persistir esta situación, la organización gremial se verá obligada a evaluar y adoptar medidas de fuerza.