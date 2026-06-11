La ruta 27, un combo de pozos, oscuridad y desidia que es un peligro constante

La ruta provincial N° 27 no escapa al calamitoso estado en que se encuentran los caminos en toda la provincia. Compuesta de varios tramos, la arteria tiene algunos segmentos en los que transitar por ella es muy peligroso.

Uno de los que presenta mayor daño en el asfalto es el que está entre Batavia y la ruta nacional 188, en el sur de la provincia. Allí los pozos, el descuido y la desidia son una constante que, mezclado con la neblina de días como el jueves, se convierten en una posible trampa mortal.

Bagual, Fortuna, Unión y otras localidades del sur son conectadas por la ruta 27, que en el sur empalma a la vez con la ruta nacional 188. Justamente en ese punto aparece otro espacio crítico del camino por la falta de iluminación y, en especial, el robo de carteles que no son repuestos por Vialidad Provincial.

El combo de mal estado de los caminos, oscuridad y falta de mantenimiento y señalización causó varios accidentes en la zona, con camiones que transportan animales -en una zona ganadera- que caen rápidamente en las trampas que les ofrece el camino.