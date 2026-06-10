La angustia de una familia de Concarán por las demoras del PAMI

Hace casi un mes, un hombre de Concarán espera internado en la Unidad Coronaria del Hospital Central Ramón Carrillo la llegada de un marcapasos especial que debería ser provisto por el PAMI, la obra social que hasta ahora tiene una respuesta lenta a los reclamos de la familia.

El paciente se llama Rubén Altamiranda y desde el 13 de mayo está en una cama del hospital a la espera del artefacto que le devuelva calidad de vida. “Estamos muy preocupados y angustiados”, dijeron en la familia.

El marcapasos es “indispensable” para su tratamiento debido a su delicado estado de salud. La familia de Rubén dijo que la cobertura corresponde a PAMI, “pero los trámites burocráticos generaron demoras que ponen en pausa una intervención necesaria”.

Los allegados al hombre internado destacaron y agradecieron la atención, el compromiso y la calidad humana de todo el personal de salud que lo asiste día a día. Aseguraron que notan que están haciendo todo lo que está a su alcance.

Pero la demora y la espera afecta no solo la salud física de Altamiranda, sino también su estado emocional ante el hecho de no saber cuándo podrá acceder al tratamiento. La familia advirtió también que una prolongada permanencia en el centro asistencial aumenta el riesgo de infecciones.

“Solicitamos respetuosamente a las autoridades que les corresponde que arbitren los medios necesarios para agilizar esta situación. Detrás de cada expediente hay una persona, una familia y una urgencia que no puede seguir esperando”, concluyeron.