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Jornada de Puertas Abiertas

La UCCuyo San Luis mostrará su propuesta académica a los futuros universitarios

La Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis realizará el próximo 31 de julio, de 09:00 a 14:00, una nueva edición de la Jornada de Puertas Abiertas, una propuesta destinada a estudiantes que se encuentran definiendo su futuro universitario.

Por redacción
| Hace 4 horas

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer la oferta académica, recorrer el campus, dialogar con docentes y estudiantes y descubrir de primera mano cómo se vive la experiencia universitaria en la UCCuyo San Luis.

 

 

 

 

Cada unidad académica presentará sus carreras y brindará información sobre los perfiles profesionales, los espacios de formación y las oportunidades que ofrece la Universidad.

 

Además, los visitantes podrán conocer las propuestas de extensión, deportes, bienestar estudiantil, investigación, internacionalización y los diferentes servicios que forman parte de la vida universitaria.

 

 

 

En esta edición, la Jornada de Puertas Abiertas tendrá una modalidad que ampliará el alcance de la propuesta educativa: por primera vez, la transmisión estará a cargo del canal de YouTube UCCUYO SL Stream.

 

 

La iniciativa permitirá acercar la propuesta académica de la Universidad a estudiantes que no puedan asistir de manera presencial, brindándoles la posibilidad de recorrer el campus, conocer las carreras y vivir la experiencia universitaria desde cualquier lugar.

 

 

La actividad está destinada a estudiantes del último año del nivel secundario y a todas aquellas personas interesadas en conocer la propuesta académica de la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis.

 

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