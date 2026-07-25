La UCCuyo San Luis mostrará su propuesta académica a los futuros universitarios

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer la oferta académica, recorrer el campus, dialogar con docentes y estudiantes y descubrir de primera mano cómo se vive la experiencia universitaria en la UCCuyo San Luis.

Cada unidad académica presentará sus carreras y brindará información sobre los perfiles profesionales, los espacios de formación y las oportunidades que ofrece la Universidad.

Además, los visitantes podrán conocer las propuestas de extensión, deportes, bienestar estudiantil, investigación, internacionalización y los diferentes servicios que forman parte de la vida universitaria.

En esta edición, la Jornada de Puertas Abiertas tendrá una modalidad que ampliará el alcance de la propuesta educativa: por primera vez, la transmisión estará a cargo del canal de YouTube UCCUYO SL Stream.

La iniciativa permitirá acercar la propuesta académica de la Universidad a estudiantes que no puedan asistir de manera presencial, brindándoles la posibilidad de recorrer el campus, conocer las carreras y vivir la experiencia universitaria desde cualquier lugar.

La actividad está destinada a estudiantes del último año del nivel secundario y a todas aquellas personas interesadas en conocer la propuesta académica de la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis.