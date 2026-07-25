La UCCuyo San Luis mostrará su propuesta académica a los futuros universitarios
La Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis realizará el próximo 31 de julio, de 09:00 a 14:00, una nueva edición de la Jornada de Puertas Abiertas, una propuesta destinada a estudiantes que se encuentran definiendo su futuro universitario.
Durante la jornada, los asistentes podrán conocer la oferta académica, recorrer el campus, dialogar con docentes y estudiantes y descubrir de primera mano cómo se vive la experiencia universitaria en la UCCuyo San Luis.
Cada unidad académica presentará sus carreras y brindará información sobre los perfiles profesionales, los espacios de formación y las oportunidades que ofrece la Universidad.
Además, los visitantes podrán conocer las propuestas de extensión, deportes, bienestar estudiantil, investigación, internacionalización y los diferentes servicios que forman parte de la vida universitaria.
En esta edición, la Jornada de Puertas Abiertas tendrá una modalidad que ampliará el alcance de la propuesta educativa: por primera vez, la transmisión estará a cargo del canal de YouTube UCCUYO SL Stream.
La iniciativa permitirá acercar la propuesta académica de la Universidad a estudiantes que no puedan asistir de manera presencial, brindándoles la posibilidad de recorrer el campus, conocer las carreras y vivir la experiencia universitaria desde cualquier lugar.
La actividad está destinada a estudiantes del último año del nivel secundario y a todas aquellas personas interesadas en conocer la propuesta académica de la Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis.
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