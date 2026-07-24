Murió la actriz de “Nazareno Cruz y el lobo"

La actriz Marina Andrea Accoroni, más conocida como Marina Magalí, falleció a los 68 años: la intérprete es recordada por su rol protagónico en la reconocida película "Nazareno Cruz y el lobo", dirigida por Leonardo Favio.

El lamentable deceso fue informado por la Asociación Argentina de Actores a través de un sentido comunicado donde enviaron las condolencias a sus familiares y seres queridos, al rememorar a la intérprete. Si bien, indicaron que la muerte ocurrió este 21 de julio, se conoció esta tarde.

Accoroni llegó al cine con una trayectoria muy particular, ya que antes del film que la catapultó a la fama, trabajaba como maestra jardinera y no contaba con ningún tipo de experiencia ante la cámara. Esta particularidad le abrió las puertas para trabajar junto a Favio que buscaba una joven desconocida para coprotagonizar la pieza junto a Juan José Camero.

Tal como indicó el gremio actoral, "el extraordinario éxito de la película la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de aquel fenómeno cinematográfico". Por tanto, aquel debut fue el impulsor para que continúe el desarrollo de su carrera: en 1979 integró el elenco de Juventud sin barreras, dirigida por Ricardo Montes, junto a Ricardo Darín, Liliana Poggio, Elizabeth Killian, Luis Dávila y Susana Traverso.

Durante la década de 1980 también formó parte de distintas coproducciones entre Argentina y Estados Unidos. Integró el elenco de El cazador de la muerte (Deathstalker) y de The Stranger, dirigida por Adolfo Aristarain, junto a Cecilia Roth, Federico Luppi, Ricardo Darín, Haydée Padilla, Ernesto Larrese, Julio De Grazia y Arturo Maly.

Además, actuó en Jailbird Rock y en Los hechiceros del reino perdido (Wizards of the Lost Kingdom), una película de aventuras y fantasía dirigida por Héctor Olivera y producida en el marco de las coproducciones impulsadas en la Argentina por el estadounidense Roger Corman. En ese filme fue acreditada con el seudónimo Mary Gale y compartió pantalla con Edgardo Moreira, María Socas, Marcos Woinski y Augusto Larreta.