El silencio de dos locutores que hablaron durante 27 años

La ruptura de la dupla que conformaron durante 27 años Hugo Dutto y Silvana Arias en la radio villamercerdina parece no tener retorno. Mientras la locutora se refugia en su silencio, el conductor de “La ventana” continúa con el ciclo mañanero como si nada pasara.

El escándalo estalló cuando la trabajadora denunció a Dutto, un histórico locutor de la ciudad que tuvo varios inconvenientes con la justicia, de encerrarla en el edificio de la radio e insultarla tanto al aire como con los micrófonos apagados. Arias radicó la exposición en una comisaría de Villa Mercedes, luego la extendió en la Justicia y pidió custodia por el temor de las represalias que podría tomar el hombre de los medios, dueño de Radio Mercedes.

Ante la difusión de los hechos, Arias se expresó en sus redes sociales solo para decir que está pasando “un momento muy difícil, que afectó profundamente mi vida”. Dijo que por respeto al proceso judicial evitará hacer declaraciones públicas. Por su parte, allegados a la locutora, que se considera despedida de la radio, indicaron que inició un tratamiento psicológico y que considera que sufrió violencia laboral.

El mismo silencio respecto al caso mostró Dutto, con la diferencia de que el conductor asiste al programa todos los días y la audiencia espera, por ahora sin respuestas, alguna manifestación al respecto. Sebastián Fernández tomó el lugar de Arias.

En su posteo, la locutora señaló que sus abogados trabajan “para proteger mis derechos vulnerados” y agradeció el apoyo y la solidaridad recibidos “de colegas, amigos y oyentes”.