Habrá asueto para festejar "en virtud de lo que decidan los jugadores y el DT"

El presidente de la Nación, Javier Milei, afirmó que declarará feriado nacional cuando los jugadores y el Cuerpo Técnico decidan qué día pretenden celebrar.

Desde sus redes sociales, el mandatario se dirigió a toda la ciudadanía argentina luego de que trascendiera una posible jornada de asueto para festejar el desempeño de La Scaloneta en la Copa del Mundo.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional", expresó Milei en su cuenta personal de X.

Minutos después de que Argentina cayera ante España, Milei y miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados libertarios, felicitaron a la Selección a través de sus redes sociales.

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.