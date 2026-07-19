Boli Barrionuevo, el enorme amigo de Santa Rosa del Conlara que es "profeta en su tierra"

Hay historias que se escriben solas, como si una mano invisible trazara en el devenir del tiempo cuestiones que enaltecen el alma y el espíritu. En esas historias, habitan amigos entrañables. Alguna vez, Atahualpa Yupanqui compartió una enseñanza de su infancia, cuando don Justino Leiva definió: "Un amigo es uno mismo con otro cuero". De alguna manera, esa reflexión gauchesca se refleja también en los textos sagrados, cuando Jesucristo enseñó a amar al prójimo como a uno mismo. Ese es el verdadero amigo: quien ama al que tiene enfrente con la misma intensidad que a su propia vida.



De esa manera ama Luis Roberto "Boli" Barrionuevo a su gente de Santa Rosa del Conlara. En este Día del Amigo, su historia —grabada a fuego en el inconsciente colectivo de la localidad— merece ser contada. Boli es el vivo ejemplo de la amistad y, sin exagerar, como dice la célebre canción, tiene "un millón de amigos".



A sus 80 años, este hombre tan querido vivió en la capital de San Luis, donde construyó viviendas y dejó inmortalizado su talento en bellas edificaciones de distintas barriadas.



Con los años regresó a su pago, donde está instalado, aunque un hilo conductor de afectos lo hace volver siempre a San Luis. Contradiciendo el refrán que asegura que nadie es profeta en su tierra, Boli lo es de manera absoluta. La gente lo abraza, lo besa en la cara y lo busca por su inmenso amor al prójimo.



"Si me decís 'Boli', recuerdo solidaridad, mano tendida, bondad y humildad. Me acuerdo que para el Día del Niño iba a mi casa o le decía a mi mamá que fuera a buscar un regalito. Siempre estuvo presente. También ayudaba con remedios; lo recuerdo llegando al hospital con una bolsa transparente llena de medicamentos para donar", manifestó María Quiroga, vecina de la localidad, en diálogo con El Diario.



Ramona, otra vecina, sumó su testimonio y relató que, para los festejos infantiles en cada barrio, Boli solía regalar bandejas colmadas de bollitos con crema pastelera para que los chicos disfrutaran.



La solidaridad de Barrionuevo no conocía distancias. María evocó otra vivencia conmovedora: "Cuando me operaron a los 10 años en el Policlínico de San Luis (actual Hospital Pediátrico), estaba con mi mamá y mi tía. De repente, escuchamos a alguien que andaba silbando y preguntando por gente de Santa Rosa del Conlara. Era el Boli. Salió mi mamá, él se puso a nuestro servicio y nos ofreció su casa por si necesitábamos algo. Estuvo pendiente de mi recuperación. No era nada nuestro, pero era todo al mismo tiempo. Como un amigo".



Boli siempre intentó devolverle a su pueblo lo que el pueblo le dio, guardando en su corazón un agradecimiento inmenso que hoy retribuye con su saludo cotidiano, su sonrisa y su buena energía.



En enero de este año, cuando se desorientó temporalmente en el barrio Jardín San Luis, la noticia se viralizó rápidamente en los medios y no pocos usuarios volcaron en las redes comentarios que reflejaron su grandeza y su don de buena gente.



Los amigos de verdad se miden en los rastros invisibles que van dejando en el andar de los otros. Boli escribió su vida levantando paredes para los demás, pero su obra más perfecta y eterna no es de ladrillos, sino de pura entrega.



Este Día del Amigo, cuando el almanaque invite a celebrar los vínculos, más de un santarrosino cerrará los ojos y se fundirá con él en un abrazo inmemorial, eterno e infinito, agradeciendo la fortuna de haber compartido el tiempo con el mejor amigo que una tierra puede dar.



Este Día del Amigo, cuando se rememoran las relaciones que dejan huella, más de un puntano se fundirá con Boli en un abrazo inmemorial e infinito.

