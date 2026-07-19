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Emoción total

Inolvidable: los puntanos festejaron con orgullo el subcampeonato de la Selección

Las calles de la ciudad se tiñeron de banderas y cantos para celebrar un encuentro histórico que demostró la garra del equipo.

Por redacción
| Hace 3 horas
La pasión nunca se pierde. Los hinchas alentaron a la Selección. Foto: El Diario.

Tras un partido para el infarto contra España, donde Argentina lo dio todo, absolutamente todo, los puntanos salieron a arengar y celebrar la entrega de la Selección. Si bien el sabor amargo de la derrota en la final impactó en la cantidad de gente que salió a las calles, los hinchas no dejaron de alentar. Grandes, chicos y adultos mayores se unieron abrazados, gritando y llorando con todo el corazón.

 

 

Los puntanos salieron a festejar. Foto: El Diario. 

 


Hubo momentos que serán imposibles de borrar de las retinas: niñas y niños con sus ojos llenos de lágrimas, pero aprendiendo que a la Selección se la festeja en el triunfo y también en la derrota, sobre todo en las malas.

 

 

La gente festejó en San Luis. Foto: El Diario.

 

 

Locura por la Selección en San Luis. Foto: El Diario. 

 


"Vamos carajo, que somos argentinos, un aplauso para Messi", arengó uno de los presentes. En ese momento, todos se fundieron en un aplauso unánime que, de alguna manera, se sintió metafóricamente en todo el país. Las banderas flamearon, las vuvuzelas no dejaron de sonar y algunos autos pasaron tocando bocina para seguir alentando.

 

 

Los puntanos alentaron a la Selección en un "gracias" infinito. Foto: El Diario. 

 

 

Un abrazo infinito. Las familias se unieron en un encuentro inolvidable. Foto: El Diario. 

 


"No se le puede reclamar nada a este pedazo de equipo. Es histórico todo lo vivido. Y lo más fuerte es que podemos ganar o perder, pero jamás abandonar", dijo el vecino Marcos Funes en diálogo con El Diario

 

 

Las espumas no dejaron de llenar de alegría las calles. Foto: El Diario. 

 


En sintonía, otro vecino presente expresó: "No hay nada para decir. Solo festejar, somos todos argentinos".

 

 

Alegría total en San Luis. Foto: El Diario. 

 


Ahora, la historia del Mundial se cerró y dejó una huella profunda de un equipazo que lo dio todo, reflejando el espíritu de los argentinos que, aun en los tiempos más difíciles y con los resultados en contra, nunca se rinden.
 

 

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