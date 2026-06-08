Scaloni adelantó que “Messi jugará unos minutos” frente a Islandia
Además confirmó que luego del partido decidirá quien será el reemplazo del villamercedino Leandro Balerdi.
Por redacción
| Hace 4 horas
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó la participación del astro rosarino Lionel Messi en el amistoso de este martes ante Islandia, previo al debut del elenco nacional en el Mundial 2026.
Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo este lunes, el director técnico albiceleste aseguró que el capitán “va a jugar, aunque no sabe cuantos minutos” para prevenir posibles “riesgos”._
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