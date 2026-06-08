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Puesta a punto

Scaloni adelantó que “Messi jugará unos minutos” frente a Islandia

Además confirmó que luego del partido decidirá quien será el reemplazo del villamercedino Leandro Balerdi.

Por redacción
| Hace 4 horas

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloniconfirmó la participación del astro rosarino Lionel Messi en el amistoso de este martes ante Islandia, previo al debut del elenco nacional en el Mundial 2026.

 

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo este lunes, el director técnico albiceleste aseguró que el capitán “va a jugar, aunque no sabe cuantos minutos” para prevenir posibles “riesgos”._

 

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