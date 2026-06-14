Las incógnitas de Scaloni para el debut de Argentina

La Selección argentina se prepara para estrenarse en el Mundial e ir en busca de la defensa del título que obtuvo en 2022 y el entrenador Lionel Scaloni mantiene ciertas incógnitas respecto al equipo titular que debutará ante Argelia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la mayor parte de las dudas surgen en la defensa, donde el director técnico probó dos esquemas de cara al duelo del próximo martes desde las 22.00 (hora argentina): uno con línea de cuatro defensores (4-4-2) y otro con cinco (5-3-2).

Durante el entrenamiento de este sábado, el DT oriundo de Pujato conformó el primero con una línea defensiva conformada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. No obstante, luego le dio ingreso a Facundo Medina, quien se posicionó de lateral izquierdo ante la ausencia de Nicolás Tagliafico por lesión, “Licha” pasó a la dupla central y el que salió fue el “Cuti”.

Todo apunta a que este será el parado táctico para enfrentar a Argelia en el primer partido de la nueva cita mundialista, pero el cuerpo técnico no descarta la posibilidad de sumar un defensor más a la línea de fondo.

Asimismo, la zaga central tampoco estaría confirmada, ya que Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero pelean por dos puestos, si es que Scaloni opta finalmente por incluir a Medina sobre la izquierda.

Más adelante, el combinado albiceleste tuvo una defensa integrada por cinco futbolistas: dos carrileros con mucho ataque como Giuliano Simeone y Nicolás González y tres marcadores centrales: Romero (por derecha), Otamendi (libero) y Martínez (por izquierda).

De la mitad de cancha en adelante, la situación parecería estar más resuelta. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul integrarían el centro del campo con Lionel Messi y Lautaro Martínez (corre con ventaja sobre Julián Álvarez) en el ataque.

En el cuarto lugar aparecería Thiago Almada como el favorito a ir desde el inicio por sobre Giuliano Simeone y un Nicolás Paz que llegó algo tocado desde lo físico a los amistosos ante Honduras (no jugó) e Islandia (fue titular y dejó el terreno de juego a los 12 minutos del complemento).

La probable formación para el debut ante Argelia

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.