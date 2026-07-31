Un hombre fue quemado en su casa de La Ribera y su estado es crítico

Así como las primeras informaciones son horrorosas sobre el modo en que se concretó un hecho de violencia en Villa Mercedes, esas mismas informaciones iniciales no son muy favorables sobre el estado de salud de la víctima, un hombre que fue quemado en su casa del barrio La Ribera.

El vecino permanece internado un sanatorio de la localidad luego de que fuera rociado con combustible y prendido fuego por otra persona que ahora es buscada por la Policía.

El hecho se descubrió en la madrugada del viernes 31 de julio por vecinos que vieron arder al hombre y que, según las primeras informaciones, tendría más de la mitad de su cuerpo quemado. Fue asistido en principio por personal del Sempro que llegó hasta la casa y de inmediato trasladado en la ambulancia.

Además de los bomberos para apaciguar las llamas que tomaron algunos muebles de la vivienda, en el lugar trabajó la Policía Científica y la División Homicidios.