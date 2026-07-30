Honor por siempre: las muestras de afecto y el adiós al bombero Andrés Bosch

Ser bombero no es una vocación que se alcance simplemente con deseo, no es una pose. Es una elección que implica poner el corazón, el alma, la entrega, la garra, el esfuerzo y un compromiso absoluto. Una filosofía de vida absolutamente solidaria, empática y humanista. Exige la sabiduría de saber levantarse tras cada caída. Ser bombero es muchísimo más que coraje y valentía, porque a veces, aun con recelo o cansancio, el bombero sigue adelante, y eso lo hace aún más inigualable. El bombero va a donde los demás escapan y, a veces, el deber llama para siempre, por la eternidad.

Ese llamado definitivo conmueve hoy a todo el país tras el trágico accidente en helicóptero ocurrido en San Juan, mientras se desarrollaba un curso teórico-práctico de uso y seguridad en el manejo de aeronaves de ala rotativa y fija para el combate de incendios forestales. Entre las víctimas se encontraba Andrés Damián Bosch, un hombre que dedicó su vida al servicio, la solidaridad y el compañerismo, dejando un vacío inmenso entre sus allegados y camaradas.

Bosch, oriundo de Córdoba, se desempeñaba desde febrero de 2024 como coordinador de la Región Centro del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Especialista e instructor de vasta trayectoria, focalizaba su labor en la logística, la seguridad operativa y el despliegue aéreo contra incendios. Pero más allá de su foja técnica, quienes compartieron línea de fuego con él destacan al ser humano integral y excepcional.

Bosch, en uno de sus tantos vuelos junto a camaradas. Foto: redes sociales Tamara Toselli.

El testimonio de Tamara Toselli, bombero de Villa Ciudad de América (Córdoba), reflejó en sus redes sociales, con sensibilidad, la huella que dejó: “Para mí era el viejo, el papi Bosch, el que me recibió sin dudarlo, me ayudó desde el momento uno y nunca me dijo que no a nada. Me ayudó a crecer y me acompañó de una manera tremenda. Voy a extrañar tu dislexia, tus chistes de mierda y esa manera rara en que tu mirada me decía que la capacitación iba bien, que yo podía. Gracias por lo que fuiste conmigo y por cómo fuiste; siempre sacándome de mi zona de confort, siempre en la esquina vigilándome y, a tu manera, ayudándome. Siento que todavía me faltaba tanto por aprender de vos. Solo me queda decirte gracias, simplemente gracias. Te voy a extrañar”.

Asimismo, Damián Gómez, reconocido bombero puntano y exintendente de Potrero de Los Funes, expresó su dolor: “Andrés querido, me cuesta creer tu partida. Tuve el privilegio de compartir servicios con vos cuando fui Director de Emergencias de la Provincia y, además, la hermosa vocación de ser bomberos voluntarios. Gracias por cada charla, por tu compañerismo y por la huella que dejaste en todos los que te conocimos. Hasta siempre, Andrés Damián Bosch, amigo”.

Damián Gómez en uno de tantos abordajes junto a Bosch. Foto: redes sociales Damián Gómez.

Una tragedia que enluta al sistema nacional: los nombres del dolor

El siniestro aéreo cobró la vida de siete personas que participaban de la jornada de formación. Distintas instituciones y cuarteles de la región expresaron su profundo pesar por la pérdida del Comisario General Rubén Castro, jefe de Bomberos; Comisario Inspector Jorge Carabajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; Comisario General Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero particular; Oficial Subinspector Rodrigo Aimeta y el Comisario General Andrés Damián Bosch, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Villa de las Rosas y coordinador del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Bosch junto a la familia bomberil. Foto: redes sociales Tamara Toselli.

Expresiones en San Luis

Las muestras de condolencias se replicaron en numerosos cuarteles de la provincia de San Luis y la región. La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa de Merlo y los Bomberos Voluntarios de Carpintería remarcaron que "su partida enluta a toda nuestra institución y a la gran familia bomberil", elevando oraciones por sus familias. Desde Bomberos Voluntarios de La Toma hicieron llegar sus condolencias a todo el sistema nacional y a las familias de los fallecidos.

Por su parte, Bomberos Voluntarios de Villa Larca destacaron "su incansable entrega al servicio de la comunidad, llevando esa vocación y pasión en el corazón hasta el último momento", señalando el orgullo de haber compartido caminos con ellos. Finalmente, el mensaje de Bomberos Voluntarios de El Volcán sintetizó el sentir general: "Hoy, el silencio duele más que las sirenas. Acompañamos con profundo pesar a las familias, amigos y compañeros (...). Su entrega y compromiso serán un ejemplo permanente. Que descansen en paz, honor y gloria".

Andrés Bosch, un bombero de ley. Un ser humano inigualable. Foto: redes sociales Tamara Toselli.

Firmeza ante las injusticias

A su vocación operativa, Bosch le sumaba la determinación de alzarse ante las adversidades e injusticias que afectan al sector. En un contexto donde los cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país mantienen un fuerte reclamo hacia el Gobierno nacional por retenciones y retrasos en el pago de subsidios que superan los 59.000 millones de pesos, Andrés no fue indiferente.

La falta de presupuesto para combustible, equipamiento básico o la reparación de autobombas —fondos que provienen de las pólizas de seguros y no de arcas generales— era una preocupación constante para quienes, como él, exigían condiciones dignas para combatir las emergencias.

La muerte, la instancia más importante de la vida, deja huellas indelebles de quién fue la persona. Todo lo que expresan quienes conocieron a Andrés Bosch demuestra que vivió íntegramente y con absoluta dignidad; esa es la prueba más fehaciente de una vida verdaderamente vivida.