José Giraudo y el arte del camaleón: entre la prédica moral y los beneficios del poder

Un jolgorio. En los últimos años, José tuvo cintura para saber acomodarse y sobrevivir a los cambios de gestión. Foto: redes sociales José Giraudo.

José Giraudo exhibe en sus redes sociales un perfil que junta sin despeinarse etiquetas como procurador, abogado, peronista, católico, borgeano y nietzscheano. Un auténtico cúmulo de contradicciones filosóficas y metafísicas o, para ser precisos, de posiciones camaleónicas donde parece tomar de cada doctrina solo lo que le conviene.

Fiel a su estilo, el ex secretario del espacio de Claudio Poggi arremete públicamente contra la gestión anterior, pero omite por completo los señalamientos del propio Adolfo Rodríguez Saá (su ex jefe) sobre la decadencia provincial. No hay peor ciego que el que no quiere ver, excepto cuando la ceguera resulta funcional a las aspiraciones de conservar y negociar lugares en las listas hacia 2027.

El pragmatismo del sector se traduce en puestos concretos y en la retención de espacios estratégicos al servicio de la gestión de Maximiliano Frontera en Villa Mercedes. En la Cámara de Diputados, la representación del espacio está encabezada por su esposa, Verónica Causi —a quien frecuentemente apodan "la diputada eterna" por sus 12 años en la banca—, junto a Maia Loredo y Claudia Díaz.

Pese a representar a Villa Mercedes y Justo Daract, la desconexión con sus votantes es tal que residen en la ciudad capital, y son utilizadas como piezas al antojo de la conducción de Giraudo.

La situación no es menor en el Tribunal Contralor de Villa Mercedes, donde la influencia del espacio es total pero el rendimiento es nulo: el organismo no ha presentado informe de gestión alguno.

A esto se suma la situación del presidente del tribunal, Miguel Ferraro, quien ni siquiera vive en Mercedes y, según comentan, ni asiste a trabajar debido a un acuerdo político.

Mientras defiende la gestión actual sin mayor autoridad moral —tras haber ocupado la titularidad de ENACOM en San Luis durante el mandato de Alberto Fernández y haberse beneficiado electoralmente del arrastre de su hermano Luis Giraudo—, la trayectoria de José Giraudo confirma que, al final del día, "por plata baila el mono", tal como reflexionan en los ruidosos bares villamercedinos de calle Lavalle.