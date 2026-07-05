Con mayoría de franceses, Argentina ya conoce la terna arbitral para enfrentar a Egipto en el Mundial. Foto: NA/Florencia Arroyos.

La Selección argentina deberá enfrentar a Egipto el martes 7 de julio desde las 13:00 (horario local) y ya conoce la terna arbitral que dirigirá el encuentro, con mayoría de presencia francesa.



La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le puso condimento a la previa del duelo válido por los octavos de final, que se llevará a cabo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Estados Unidos, al designar al galo François Letexier como el árbitro principal.



Asimismo, el encargado de impartir justicia estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como los asistentes 1 y 2, respectivamente, mientras que el cuarto árbitro será Espen Eskås de Noruega. En tanto, Isaak Bashevkin, también oriundo del país noruego, será el de reserva.



Será la primera ocasión en la que Letexier dirigirá al seleccionado mayor argentino, aunque ya cuenta con experiencia con el combinado nacional en divisiones inferiores cuando comandó la victoria por 2-1 sobre Uzbekistán en el Mundial Sub 23 de 2023.



En el actual Mundial, Letexier ya dirigió dos encuentros. Primero estuvo al frente del triunfo de Costa de Marfil por 1-0 sobre Ecuador en la fase de grupos y luego fue designado para el empate sin goles entre Cabo Verde y Arabia Saudita, actuaciones que respaldaron la confianza de la FIFA en uno de los árbitros de mayor proyección del continente europeo.



Con apenas 36 años, el francés construyó una carrera meteórica. Debutó en la Ligue 1 en 2016 y, con solo 28 años, se convirtió en el árbitro más joven en dirigir en la máxima categoría del fútbol francés. Un año más tarde obtuvo la escarapela FIFA, que le permitió comenzar su recorrido internacional con un amistoso entre Bulgaria y Bosnia y Herzegovina.



La designación generó polémica entre los hinchas argentinos que cuestionaron la presencia del árbitro y los asistentes dado que Francia, junto con Argentina, es considerada una de las principales candidatas a quedarse con el título del mundo.



Agencia Noticias Argentinas.

