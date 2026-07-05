Murió en La Pampa la diputada provincial Luciana Perano

Mientras velaban el cuerpo de Ingrid Blumencweig en el edificio de la Legislatura provincial, la Cámara de Diputados recibió una dura noticia por la muerte de la diputada Luciana Perano en Parera, La Pampa, su localidad natal. La funcionaria habría sufrido un infarto letal el domingo a primera hora de la mañana.

Nacida en La Pampa, madre de cinco hijos, esposa del senador provincial Martín Olivero, Perano fue la impulsora de que El Suyuque sea reconocida como municipio. Además, trabajó desde su banca por el mejoramiento del transporte público, sobre todo hacia la Ciudad de La Punta, su lugar de residencia, donde fue concejal.

El último posteo de la legisladora por el departamento Pueyrredón había sido, justamente, una despedida a Blumencweig, con quien tenía una muy estrecha relación. De hecho, algunas fuentes indicaron que la muerte súbita de la diputada se produjo en su casa de La Pampa cuando se preparaba para venir al velorio de Ingrid.

Luciano Ayala, intendente de La Punta y ex compañero en el Concejo Deliberante de la ciudad, fue uno de los primeros dirigentes en expresarse al respecto: “Tengo un dolor inmenso”, escribió el edil, quien viajó a La Pampa para acompañar el regreso de su compañera. Ayala es nacido en la misma localidad de la provincia vecina.

Perano asumió su banca en la Cámara de Diputados de San Luis en diciembre de 2021. Antes de su llegada a la legislatura provincial, se había desempeñado como concejal en la Ciudad de La Punta, donde compartió bloque con su coterráneo Luciano Ayala.