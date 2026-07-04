Un musical iluminado que invita a creer que lo que viene será mejor

La confirmación de que el músical es un género que se instaló definitivamente en el público puntano bien podría ser “Ani, siempre sale el sol”, la adaptación que “Laboratorio de sueños” hizo del clásico de Broadway estrenado en los 70. Más de 40 actores y cantantes estrenarán el show el lunes 6 de julio, en el primer día formal de vacaciones de invierno.

Una función a las 18:30 y otra a las 20:30, ambas en la sala Hugo del Carril, marcarán el estreno de la pieza para la que el elenco trabaja desde principios de año. “Nos encantaría, si surge la posibilidad, volver a presentarla en otra ocasión”, dijo Camila Sfriso, la directora de la obra.

En la primera etapa de la preparación –dijo la artista- el grupo se enfocó en las canciones y las coreografías y hace un mes y medio comenzó el montaje integral de la obra, con la incoporación del guión, las escenas y las canciones dentro de la historia.

La adaptación fue elaborada por los responsables de “Laboratorio de sueños” con la intención de trabajar sobre nenas divididas en dos grupos, de 6 a 8 años y de 9 a 11, que conforman la mayoría del elenco.

“Es una obra que está pensada principalmente para los niños, pero es un espectáculo para disfrutar en familia. Tiene canciones pegadizas, personajes muy divertidos y una historia que emociona a personas de todas las edades”, dijo Camila, quien hace unos cinco años trabaja en la formación actoral en el “Laboratorio”.

La pieza cuenta la historia de una nena huérfana que a pesar de las dificultades nunca pierde la esperanza. Sfriso agregó que el mensaje principal de “Ani...” es que, por más difícil que haya sido un día, siempre existe la posibilidad de que al siguiente salga el sol. “También invita a perseguir los sueños y descubrir que, a veces, en el camino encontramos algo incluso mejor de lo que buscábamos”.