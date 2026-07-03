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El escándalo de Laura Sánchez llegó a la agenda nacional

El portal El Destape reflejó la denuncia penal contra la presidenta del Concejo Deliberante por el presunto pago de las facturas de luz de su complejo de futsal con recursos de la Municipalidad. 

Por redacción
| Hace 2 horas
La foto con la que El Destape ilustró la nota.

El grave escándalo institucional que sacude a San Luis adquirió trascendencia en todo el país. El medio de comunicación "El Destape" se hizo eco de la presentación judicial y publicó un extenso informe sobre la situación que involucra a la presidenta del Concejo Deliberante capitalino, Laura Vanina Sánchez, aliada política del gobernador Claudio Poggi.

 


En su publicación, el portal nacional detalló la denuncia penal por el presunto uso de recursos públicos para beneficiar a "Suela 13", un emprendimiento deportivo privado dedicado al futsal que pertenece a la edil. 

 


Según lo difundido por el medio, la Justicia investiga si el Estado municipal costeó durante al menos diez meses —entre agosto de 2025 y mayo de 2026— el consumo eléctrico del predio a través de un medidor que figuraba a nombre de la comuna, provocando un desfalco estimado en más de cinco millones de pesos.

 


El Destape también puso la lupa sobre el llamativo comportamiento del Sistema de Gestión Municipal (SIGEM). El artículo periodístico advirtió que un expediente clave (el E-06250079-2026) para solicitar el cambio de titularidad del suministro de luz apareció repentinamente en los registros este lunes, a pesar de que no figuraba en las consultas públicas realizadas durante el fin de semana. Esta maniobra administrativa, que posee fecha de ingreso del 25 de junio, abrió nuevos interrogantes en la investigación.

 


Finalmente, la cobertura de agenda nacional remarcó que la denuncia penal, impulsada por concejales del Bloque Justicialista, no solo apunta contra Sánchez por funcionar comercialmente sin habilitación y con luz paga, sino que también alcanza a la secretaria de Hacienda, Fabiana Malamud, y a la contadora general, Andrea Bustos Lucero, quienes autorizaron consecutivamente los pagos del medidor municipal sin realizar ninguna observación.
 

 

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