Un reconocido periodista cuestionó el silencio ante las denuncias contra Laura Sánchez

El periodista Yohny Concia lanzó duras críticas hacia el oficialismo provincial por el respaldo político que mantiene sobre Laura Sánchez, quien se desempeña en simultáneo como presidenta del Concejo Deliberante y de la Liga Sanluiseña de Fútbol. Los cuestionamientos se dan en el marco de severas denuncias por un presunto desvío de fondos públicos destinados a "Suela 13", un emprendimiento deportivo de su propiedad.



En el programa "Artículo 21", Concia analizó el complejo presente del fútbol puntano y recordó las irregularidades acumuladas en torno al predio privado de la funcionaria. Según el conductor, el panorama deportivo de la Liga local ha empeorado notablemente desde que Sánchez asumió la conducción, una situación que, a su criterio, se ve agravada por la falta de explicaciones y el "silencio político" de las primeras líneas del Gobierno de la provincia.



Para graficar la gravedad de lo que consideró un blindaje de poder, el periodista trazó un paralelismo con lo que ocurre a nivel nacional con el vocero presidencial Manuel Adorni, planteando cuál es el costo político de sostener en cargos estratégicos a figuras que acumulan constantes polémicas.



"¿Hasta cuándo va a seguir sosteniéndola el Gobierno provincial en el Concejo y en la Liga? Siempre que hay un problema, está vinculado a Laura Sánchez", disparó Concia.



En su descargo, recordó además la crisis institucional interna que sufrió el sector: "Hace cuánto tiempo advertimos lo de Suela 13. En el Tribunal de Disciplina renunciaron dos abogados porque Sánchez les quería manejar el criterio, y hoy lo manejan ellos mismos. El fútbol de San Luis no está pasando por buenos momentos debido a estos escándalos".