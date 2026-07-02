Rechazo: el gobierno provincial "intentó usurpar" el balneario de Justo Daract

Utilizando la metodología que el tristemente famoso Ricardo André Bazla desplegó cuando se apropió del campo El Caburé, el gobernador Claudio Poggi mandó esta semana a funcionarios a su cargo a intentar apropiarse del balneario municipal “Los Sauces” de Justo Daract. “Vinieron a cortar los candados de la entrada y no los dejamos”, informó el intendente Alfredo Domínguez.

“El predio es patrimonio de la Municipalidad y las obras del espacio recreativo y familiar se hicieron con fondos y recursos municipales, incluso a costos superiores a los calculados en el 2022”, puntualizó el jefe comunal.

En la lectura que se hace en diferentes ámbitos políticos e institucionales, se coincide en que lo sucedido este miércoles es una muestra más de los embates de la actual administración contra quienes no acatan o están alineados con el poggismo. En este caso, la Intendencia de Justo Daract, cuyo intendente soporta las presiones que sufre. “Como no me pongo el casco y salgo a hacer la pantomima con las bicicletas Tubi, me tira todo el gobierno encima. Ahora, quiere quitarle al municipio de Justo Daract el balneario y la obra que él no hizo. es increíble”, denunció Domínguez.

“Quisieron rescindir cuando la obra estaba terminada”

Detrás del Balneario Municipal “Los Sauces” hay una causa judicial por un contencioso administrativo que planteó la Intendencia rechazando la rescisión de la obra del balneario que dispuso el gobierno provincial a través de un decreto de febrero del 2025.

Dicha disposición fue considerada unilateral y a la luz de los hechos a destiempo, porque “quisieron rescindir cuando la obra del balneario ya había sido finalizada e inaugurada. El gobierno de Poggi no puso un peso en todo el 2024, dejaron ‘al pueblo de Justo Daract a mitad del rio’”, detalló Domínguez.

Después de ese decreto y con un espacio que ahora es un lugar de encuentro de familias, la comuna respondió con un recurso de reconsideración cuya respuesta tardo más de un año y esta semana “quisieron tomar las obras con funcionarios de Escribanía de Gobierno y de Arquitectura”.

“El predio del balneario es patrimonio municipal y el gobierno provincial no ha pagado ni un certificado. Sin embargo, pese a que el gobierno de Poggi no invirtió un peso, ahora vinieron a tomar la obra lo que derivó en una nueva demanda”, apuntó Domínguez.

“Cómo puede ser que la Municipalidad puso la plata y mucho más de lo proyectado, además no le generó ningún daño al Estado provincial y encima ahora, el gobierno intenta apropiarse del inmueble y la obra”, remarcó indignado el intendente.

Lo sucedido este miércoles sacó a la luz otra obra inconclusa que la administración de Poggi tiene en la ciudad. Se trata del Centro Cultural Administrativo para cuya finalización solo resta un 5%. “Abandonaron los trabajos y, el colmo radica que a la empresa privada que estaba contratada y después no cumplió, la premiaron. En cambio, a nosotros nos dejaron partido el pueblo”, cuestionó Domínguez que adelantó que, ante este nuevo atropello, con el intento de usurpación del balneario, seguirán “con acciones cuidadas y prolijas en la justicia. Le clavamos el talón y no le damos ni un paso atrás”.