Murió David Bentolila Benzaquén, un reconocido empresario de la provincia

Empresario muy reconocido en San Luis, murió en San Luis a los 83 años David Bentolila Benzaquén, un hombre muy querido “por su gran corazón y por sus enseñanzas”, según lo describieron algunos allegados.

Miembro de una familia de muchas generaciones en la ciudad de San Luis, David falleció en la mañana del jueves en su casa, rodeado de sus allegados.

Bentolila era un reconocido empresario del rubro inmobiliario en la provincia que dejó su huella en la vida comercial de la ciudad. Además, fue dueño y fundador de “Trust ropero”, una famosa casa de telas de San Luis de calle Rivadavia.

“Te vamos a extrañar con el alma, pero te honraremos viviendo como nos enseñaste: con bondad y sin apuro”, escribieron los miembros de su familia en las redes sociales.

El velatorio es el jueves a la siesta en Los Álamos, donde será a la vez enterrado.