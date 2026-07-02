Tragedia en Juana Koslay: un hombre murió aplastado por su camión

Una tragedia se produjo en la fría noche del miércoles de Juana Koslay cuando un hombre fue aplastado por su propio camión, cargado con tubos de gas, y murió por las heridas ocasionadas.

El hecho tuvo lugar en el ingreso al complejo La Posada Koslayna, sobre la autopista que va a Los Puquios, a la altura del kilómetro 12. Allí, un hombre que manejaba un camión se bajó, posiblemente para ingresarlo a su domicilio, y lo dejó en marcha y en una pendiente.

El conductor no se dio cuenta el que rodado comenzó a avanzar hacia él de modo descontrolado hasta que lo aplastó. La víctima tenía unos 60 años y quedó debajo del camión, por lo que los efectivos, bajo la llovizna y el frío de la noche, tuvieron que levantar el rodado y sacar el cuerpo, que fue llevado a la morgue.

Según las primeras informaciones, el hombre murió en el lugar por las heridas que le causó el pesado vehículo, usado para el reparto de los tubos.