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Tragedia en Juana Koslay: un hombre murió aplastado por su camión

Lo había dejado estacionado, en marcha y en una pendiente, en un barrio ubicado sobre la autopista de Los Puquios. El rodado, usado para el reparto de tubos de gas, se movió y lo atropelló.

Por redacción
| Hace 3 horas

Una tragedia se produjo en la fría noche del miércoles de Juana Koslay cuando un hombre fue aplastado por su propio camión, cargado con tubos de gas, y murió por las heridas ocasionadas.

 

 

El hecho tuvo lugar en el ingreso al complejo La Posada Koslayna, sobre la autopista que va a Los Puquios, a la altura del kilómetro 12. Allí, un hombre que manejaba un camión se bajó, posiblemente para ingresarlo a su domicilio, y lo dejó en marcha y en una pendiente.

 

 

El conductor no se dio cuenta el que rodado comenzó a avanzar hacia él de modo descontrolado hasta que lo aplastó. La víctima tenía unos 60 años y quedó debajo del camión, por lo que los efectivos, bajo la llovizna y el frío de la noche, tuvieron que levantar el rodado y sacar el cuerpo, que fue llevado a la morgue.

 

 

Según las primeras informaciones, el hombre murió en el lugar por las heridas que le causó el pesado vehículo, usado para el reparto de los tubos.

 

 

 

 

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