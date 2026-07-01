Más que un fuerte tirón de orejas para tres abogados

Los comentarios de la semana en los pasillos del edificio judicial de la Segunda Circunscripción de Villa Mercedes es el bochorno que involucra a tres penalistas de la ciudad que fueron suspendidos y multados por quedarse con el dinero de un litigio que le correspondía cobrar a una cliente. El monto rondaría los cinco millones de pesos.

La severa reprimenda fue aplicada el 16 de junio de este año por el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Villa Mercedes al considerar que los matriculados incurrieron en “infracciones éticas sensibles en el ejercicio profesional” y que comprometen “la confianza que sustenta el vínculo entre abogado y representado”.

El caso en cuestión tiene como damnificada a una mujer que le hizo un juicio a una reconocida fábrica de automóviles por un plan de ahorro. En el acuerdo que firmó con el estudio de los profesionales, quedó establecido que les correspondía cobrar en concepto de honorarios solamente el 20% del monto a cobrar al finalizar el juicio.

Sin embargo, los letrados en una conducta que fue calificada como “justicia por mano propia”, procedieron “a retener y afectar unilateralmente dinero de su mandante, conducta que no encuentra justificación alguna, ni aun cuando se invoque la supuesta existencia de créditos profesionales”.

En la denuncia que la damnificada hizo en el Colegio de Abogados estableció que los tres profesionales se quedaron con la totalidad de la transferencia que le hizo la empresa automotriz, que se las tuvo que entregar en la puerta de la entidad crediticia, dentro del automóvil de uno de ellos. Cuando la citaron al buffet de uno de ellos, le insinuaron a que rompiera toda la documentación, a lo que no accedió.

Tras investigación que se hizo, el Tribunal de Ética resolvió suspender a los asociados (una mujer y dos hombres) por 90 días en el ejercicio de la profesión en todo el ámbito provincial.

Además, fueron multados económicamente y obligados a devolverle el dinero a su clienta.