“Ver a la distancia a tu país derrumbándose es horrible”

Anaíl García, referente de la comunidad venezolana en la ciudad de San Luis, describió con angustia el impacto del doble terremoto que golpeó Caracas y otras regiones de Venezuela. "Yo soy del Estado Bolívar, de la zona sur, y hace nueve años que estoy acá junto con mi familia", contó. Llegaron por la situación del país y ahora enfrentan esta catástrofe a la distancia.

"Hay equipos de rescate, incluso algunos que ya están llegando de otros países para prestar ayuda humanitaria, pero el pronóstico no es bueno. Hay miles de personas debajo de los escombros", relató.

García explicó que la zona donde ocurrió es una de las más pobladas del país, con edificios de 5, 10 y hasta 15 pisos. El sismo ocurrió un día feriado, cuando todo el mundo estaba en casa. "Fue una cantidad de gente impresionante", señaló.

Aunque su familia está a salvo, tiene muchos conocidos que aún no logran comunicarse con sus familiares y otros que lo perdieron todo. Contó el caso del tío de su esposo, que se había mudado a La Guaira tras la muerte de su esposa y no quería volver a Caracas. "Justo ese día subió a hacer un trámite y le tomó el terremoto en el colectivo llegando a Caracas. Se salvó", relató.

García remarcó que Venezuela no es una zona sísmica por naturaleza y que el país no está preparado en infraestructura. "Son años y años de no tener bomberos, de no tener rescatistas, de no haber ambulancias. El sistema sanitario colapsa en un rato", afirmó.

Por eso, la comunidad en San Luis se organizó y se comunicó con Cáritas para canalizar colectas solidarias. Ya cuentan con cuentas bancarias para transferir ayuda económica de manera segura, mientras Buenos Aires centraliza las donaciones físicas. "Ver a tu país derrumbándose con una catástrofe como esta, a la distancia, es horrible", cerró.