Venezuela: ya hay más de 30.000 personas reportadas como desaparecidas

La plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para facilitar el reencuentro de familias, ya registra más de 30.000 personas reportadas como desaparecidas, una cifra que evidencia el impacto de la emergencia y las dificultades para restablecer las comunicaciones en las zonas más afectadas.

El sitio fue desarrollado por voluntarios para centralizar la información sobre personas cuyo paradero aún se desconoce. Allí, familiares y amigos pueden reportar desaparecidos, consultar si alguien ya fue localizado y actualizar los registros cuando una persona aparece con vida.

La cantidad de reportes no implica necesariamente que todas esas personas hayan fallecido o permanezcan desaparecidas, ya que muchas continúan incomunicadas debido a los cortes de electricidad, internet y telefonía que afectan amplias regiones del país. Sin embargo, el número da cuenta de la incertidumbre que viven miles de familias venezolanas y de ciudadanos que intentan localizar a sus seres queridos desde el exterior.

La herramienta colaborativa comenzó a ser utilizada masivamente pocas horas después del desastre y se convirtió en uno de los principales canales para compartir información en medio de una situación donde los servicios de comunicación permanecen seriamente afectados.

El incremento de los reportes se produce mientras las autoridades venezolanas mantienen el operativo de búsqueda y rescate. Según el último balance oficial, los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron 188 muertos y 1520 heridos, además de importantes daños en viviendas, edificios públicos e infraestructura en distintas regiones del país.

Las autoridades y los desarrolladores de la plataforma solicitaron que quienes logren reencontrarse con familiares actualicen el estado de los reportes para mantener la base de datos lo más precisa posible y facilitar la localización de quienes aún permanecen incomunicados.