Una mujer denunció a su padre por abusar de sus hijos y hace once años que espera Justicia

En la encrucijada de denunciar a su padre por abusar sexualmente de sus hijos se encontró hace 11 años una mujer que se animó a poner en la Justicia un caso que se había callado durante años. Pero más difícil aún ha sido para los damnificados observar el impune paso del tiempo, con el acusado en su casa y sin ningún tipo de castigo.

El imputado es un hombre que ahora tiene 75 años y es abuelo de las víctimas, un varón y una mujer ahora mayores de edad y con familia constituida pero que tuvieron que soportar los ataques sexuales de quien debería cuidarlos. En el medio, la madre de los chicos tuvo que acusar a su propio padre ante las evidencias.

La causa se inició en 2015 y pese a que en marzo de 2019 se elevó la requisitoria fiscal con un pedido de 20 años de cárcel, hasta ahora la causa no tuvo movimientos significativos. “La responsabilidad de la demora es de la Justicia en general, de los distintos magistrados que pasaron por la causa”, espetó Alberto Tuninetti, representante de las víctimas.

El abuelo de los chicos está acusado de “Corrupción de menores” y “Abuso sexual” cometido contra sus nietos que al momento de la denuncia tenían 10 y 13 años. Antes, el hombre había pasado tres años de cárcel por el mismo delito.

Los chicos vivían con su madre en una construcción en la parte trasera de la casa del acusado y contaron con lujo de detalles lo que el hombre les hacía: desde tocarlos, hacerlos cumplir prendas sexuales si perdían algún juego o pedirles que se sienten en su falda.

“Llevamos 11 años esperando justicia y nadie nos sabe decir por qué no ha salido todavía el juicio oral. Fue previsto para marzo pero lo suspendieron. Ahora parece que lo van a hacer en septiembre”, dijo, con algo de resignación, el representante de la familia.

Mientras tanto, el hombre espera en su casa el juicio oral: está en una silla de ruedas luego de que en enero de 2019 intentara suicidarse al arrojarse de un puente de la ruta 146. El intento del abusador se originó por otra denuncia por delitos sexuales que le interpuso una joven de 22 años, nieta de una de las hijas de su pareja, que lo consideraba su abuelo.