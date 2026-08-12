Hospital de La Toma: crece la indignación por la atención y fallas en la gestión

La atención en el Hospital de La Toma atraviesa uno de sus momentos más críticos. A los reiterados reclamos por las dificultades para obtener turnos —tanto de forma presencial como virtual—, se suma ahora un profundo malestar que apunta de manera directa contra la dirección del nosocomio, encabezada por el profesional Agustín Buffa.

El descontento en los pasillos del establecimiento refleja un diagnóstico claro: mientras el personal administrativo y de salud intenta sostener el servicio con esfuerzo, la falta de gestión ejecutiva impide un funcionamiento óptimo.

Pacientes y usuarios coinciden en que la conducción actual no ha logrado encausar la demanda sanitaria de la localidad, dejando al descubierto fallas operativas recurrentes que afectan la cotidianeidad de los vecinos.

A las deficiencias organizativas se añaden señalamientos de índole profesional y ética. Advierten sobre la irregularidad en la atención médica diaria, demoras injustificadas y la falta de controles rigurosos en el área pediátrica, donde varias madres apuntan la firma de libretas de salud sin la correspondiente revisión física de los menores.

Estas situaciones, sumadas a diagnósticos equivocados y a una desatención reiterada frente a casos de urgencia, han incrementado la preocupación de las familias que dependen exclusivamente del sistema público.

A todo esto se suma una creciente inquietud frente a un patrón de “mentiras”, inconsistencias y versiones contrapuestas que, lejos de llevar tranquilidad, ha comenzado a sembrar severas sospechas sobre su desempeño, el manejo ético de su conducción y otras cuestiones que por ahora, han despertado al menos la alerta.

La percepción de impunidad e inoperancia genera un clima de tensión creciente en La Toma. Exigen respuestas concretas y una revisión urgente del presente institucional, en un escenario donde la salud pública requiere mayor responsabilidad, rigor profesional y empatía hacia los usuarios.