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Foro de Identidad Gastronómica, otro fracaso de dos ministerios que se miran el ombligo

Poco interés, charlas vacías y objetivos sin sentido marcaron el encuentro que se desarrolló el fin de semana, organizado por los ministerios de Turismo y Cultura y Desarrollo Productivo. 

Por redacción
| Hace 5 horas

Presentado como un éxito de convocatoria, el Primer Foro de Identidad gastronómica de San Luis fue un nuevo fracaso del Gobierno de San Luis y una demostración más de las mentiras con las que comunica sus actividades. El encuentro tuvo presencia acotada de representantes del sector gastronómico, productores, emprendedores, instituciones educativas y autoridades provinciales y municipales, pero despertó muy poco interés.

 

 

Una actividad organizada en conjunto por el Ministerio de Turismo y Cultura y el Desarrollo Productivo –cuyos titulares están notoriamente enfrentados- no pudo más que ser lo que fue: una jornada donde los funcionarios se miraron el ombligo y le dieron la espalda nuevamente a los productores y trabajadores del sector, atosigados por la crisis y la falta de dinero.

 

 

La propuesta de “avanzar en la construcción de una identidad gastronómica propia” derivó en una consigna sin claridad ni sustento que no alcanzó a llamar la atención del público ni de los empresarios, más preocupados en tratar de saldar las cuentas del día a día antes de encolumnarse tras las ideas vacías del oficialismo.

 

 

Espacios de intercambio sin gente, charlas prácticamente vacías y pocos stands con muy poco por ofrecer fueron algunos de los aspectos de un encuentro cuyo principal avance fue la elaboración de un plato representativo de San Luis. La participación de algunos chefs dejó esa iniciativa inconclusa.

 

 

También sirvió la jornada para demostrar cómo comunica el Gobierno Provincial sus iniciativas, ya que la reunión fue presentada por los órganos oficiales como un "éxito" de convocatoria cuando las fotos que circularon por redes sociales demuestran la escasa participación de los interesados en la muestra. 

 

 

 

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