Comedores y merenderos se movilizan para festejar el Día de las Infancias

Con la premisa de que la alegría de un niño no se posterga, comedores, merenderos y organizaciones barriales de distintos puntos de la provincia pusieron en marcha una intensa red de solidaridad para festejar el Día de las Infancias.

En sectores donde el impacto económico es sensible, el trabajo comunitario autogestionado emerge como la principal herramienta de contención para garantizar festejos, meriendas y juguetes a cientos de chicos.

En la Villa de Merlo, un ejemplo claro se vive en el barrio El Pantanillo. Salomón Quintana junto a un grupo de familias organizan una fiesta masiva que desde hace más de una década reúne a los más pequeños. La cita será este domingo 16 de agosto, de 15 a 18 horas, en La Jineteada 475, con entrada libre.

Pese a las demoras por problemas de salud de su organizador, el evento contará con la presentación del Mago Borden, animación, payasos, peloteros, metegoles y merienda gratuita. Aunque en la zona persiste el reclamo por obras de infraestructura paralizadas, los vecinos priorizan el festejo: "Las necesidades del barrio siguen estando, pero la sonrisa de los niños no puede esperar", remarcó Quintana. Para colaborar con juguetes o insumos de merienda, habilitaron el número 11 4068-7706.

En la misma localidad, el Merendero de Corazón realizó una rifa benéfica para recaudar fondos y adquirir leche y alimentos para más de 70 niños y niñas que asisten al espacio cotidianamente. Este espacio concreta un intenso abordaje, de la mano de María Esther Altamirano, su familia y colaboradores allegados. Para donaciones, contactarse al 2665-117165.

La movida solidaria se replica con igual fuerza en San Luis capital. En el barrio República, el comedor y merendero Rayito de Sol, impulsado por Graciela "Kitita" Merenda, solicita donaciones de leche, chocolatada, harina, golosinas, piñatas y juguetes para realizar un festejo el próximo 22 de agosto. Las colaboraciones se reciben en la Manzana 47, Casa 1 de dicho barrio hasta el 21 de agosto.

Por su parte, el comedor Santa Madre Teresa de Calcuta y el Hogar de Cristo “Abrazo de Madre” también apelan a la ayuda de la comunidad para reunir insumos de merienda. Estos espacios, junto a iglesias de diversas denominaciones cristianas, desempeñan un trabajo social indispensable de contención comunitaria donde las respuestas oficiales no llegan, uniendo esfuerzos para regalar momentos de felicidad a los más chicos. Para colaborar comunicarse a los contactos 2664-016714, 2664-864039 o al 2664-975060.