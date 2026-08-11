Dolor en La Toma por la partida de Ángel Mortara, referente de la radio y la música

La comunidad de La Toma amaneció con el corazón encogido tras confirmarse, este mediodía, el fallecimiento de Ángel Mortara. Locutor, músico y cantante de amplia trayectoria, supo consolidarse como una de las voces más representativas y queridas de la localidad, dejando un legado imborrable en los medios de comunicación locales y en cada escenario que le tocó pisar.

Con un carisma singular que conquistó a la audiencia radial a lo largo de los años, su versatilidad artística lo llevó a incursionar en múltiples proyectos musicales. Aunque marcó un camino propio dentro del folklore, su ductilidad para transitar diversos géneros lo convirtió en un animador infaltable en festivales emblemáticos como la Fiesta Nacional del Mármol Ónix, así como en peñas, encuentros culturales y celebraciones familiares donde su calidez humana era el centro de atención.

Ángel, en una de sus tantas presentaciones. Foto: redes Sociales Ángel Mortara.

Hombre de profunda fe y entrañable apego a su tierra, las muestras de dolor e icónicos homenajes multiplicaron su alcance en las redes sociales apenas se conoció la noticia. Entre los sentidos mensajes que reflejan el sentir colectivo, la directora de la Escuela N.º 114 “Dr. Ricardo Gutiérrez” expresó: “La comunidad de nuestra escuela siente su partida, tan colaborador en actos, peñas, números artísticos. Te vamos a recordar con mucho cariño. Gracias por tanta entrega. QEPD”.

Ángel le ponía voz con corazón a sus locuciones. Foto: redes sociales Ángel Mortara.

Pese al paulatino avance de su enfermedad, Mortara mantuvo intactos su temple y su espiritualidad hasta el último momento. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, fechada el pasado 8 de junio, había escrito a sus allegados: “Quiero agradecer a todos los que preguntaron por mi salud, solo que ahora se sumó un reto que con la ayuda de mi Dios saldré adelante”.

Ángel era un hombre de radio. Foto: redes sociales Ángel Mortara.

Hoy, La Toma despide a un hombre bueno cuya voz y arte seguirán resonando en la memoria y el afecto de su pueblo. Así como supo manejar a la perfección la magia de la radio, con el mismo carisma seguirá haciendo oír su voz, del otro lado del sol, donde llegan los que han vivido con pasión, humildad y gratitud.