Tres de cada cuatro hogares de los barrios populares sufren inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria alcanza niveles críticos en los barrios populares de San Luis. El 74,2% de los hogares atravesó situaciones de privación durante el último mes por no contar con dinero suficiente para comprar alimentos.

El dato forma parte del Monitoreo Económico, Social y Alimentario (MESA) correspondiente a julio de 2026, elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI).

De acuerdo con el estudio, casi tres de cada cuatro familias debieron privarse de productos como carnes, frutas, verduras, cereales o legumbres. También redujeron las porciones de alguna comida o directamente saltearon desayunos, almuerzos o cenas.

Solamente el 25,8% de los hogares relevados no padeció alguna de estas situaciones durante el período analizado.

La cifra revela que el problema alimentario ya no se expresa únicamente en la posibilidad de comer, sino también en la cantidad, la frecuencia y la calidad de los alimentos disponibles.

El relevamiento expone un escenario atravesado por la falta de trabajo registrado, el endeudamiento y la insuficiencia de los ingresos. En los sectores más vulnerables de San Luis, garantizar la alimentación diaria se convirtió en una dificultad para la amplia mayoría de las familias.