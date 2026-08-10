El boleto de Transpuntano pasará a costar $1.200; un 20% más caro

El boleto de colectivo en la ciudad de San Luis volverá a aumentar. Desde el 24 de agosto pasará de los actuales $1.000 a $1.200, un incremento del 20% que impactará directamente sobre quienes utilizan diariamente el transporte público.

Pero junto con el anuncio llegó también el argumento político elegido para amortiguar el impacto: el municipio a cargo de Gastón Hissa destacó que, pese al nuevo incremento, San Luis continúa ubicándose entre las ciudades del interior con las tarifas de transporte urbano más bajas del país.

La afirmación busca poner el foco en el lugar que ocuparía San Luis dentro de un ranking nacional y no en el dato más inmediato para el pasajero: desde el 24 de agosto necesitará 200 pesos más cada vez que suba a un colectivo.

Para un trabajador que utiliza dos pasajes diarios durante 22 días hábiles, el aumento representa $8.800 adicionales por mes. El gasto total, solamente para ir y volver del trabajo, ascenderá a $52.800 mensuales.

El incremento no aparece como una decisión aislada. Surge de la aplicación de la Ordenanza N.º IV-1056-2024, que estableció un mecanismo de actualización tarifaria vinculado con variables como el precio del combustible, el IPC de San Luis y los costos laborales.

Ese sistema tiene además una consecuencia política: convierte los aumentos en parte de un mecanismo periódico y les quita buena parte de la discusión pública que históricamente acompañaba cada modificación del boleto.

La tarifa aumenta porque la fórmula indica que debe aumentar. Y mientras los costos se trasladan al pasajero, el debate sobre cuánto puede soportar el bolsillo queda relegado detrás de índices, porcentajes y comparaciones con otras ciudades.

Ahí aparece la contradicción del discurso oficial.

El municipio anuncia que el boleto costará $1.200, pero al mismo tiempo presenta como un dato favorable que San Luis permanezca entre las tarifas más económicas del interior. Para el usuario cotidiano, sin embargo, ocupar un determinado lugar en una tabla comparativa difícilmente reduzca el impacto de tener que desembolsar un 20% más.

La cuestión de fondo tampoco es solamente si existen ciudades donde viajar cuesta más. La pregunta es cuánto representa el transporte dentro de los ingresos de una familia puntana y hasta dónde puede seguir trasladándose el incremento de los costos al pasajero.

Desde el 24 de agosto habrá una certeza que ningún ranking puede disimular: subir al colectivo en San Luis costará $1.200.

Y para quien lo utiliza todos los días, ser "de los más baratos" no significa necesariamente que sea barato.