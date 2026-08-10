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Salud Pública en crisis

Accidente en Quines: no había ambulancia disponible y registraron demoras en la atención

Un choque entre una moto y un camión dejó a una mujer herida. Apuntan que la centralización del Sempro y la falta de movilidad retrasan la atención de urgencias.

Por redacción
| Hace 4 horas
La ambulancia llegó con una importante dilación. Al momento del choque, no estaba disponible. Foto: gentileza.

Este lunes, cerca de las 14, se produjo un importante accidente de tránsito en la intersección de las calles 9 de Julio y Belgrano, en Quines. Según indicaron fuentes de la localidad, el siniestro involucró a un camión y una motocicleta. Como consecuencia del impacto, la conductora del vehículo menor sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladada al hospital local, en medio de momentos de gran tensión por la falta de asistencia médica inmediata.

 

 

El hecho volvió a poner en evidencia las serias falencias en la atención de emergencias. En el momento del accidente no había ambulancias disponibles en el lugar. Históricamente, el Hospital de Quines contaba con tres ambulancias y una unidad utilitaria para triage, motivo por el cual se había contratado a personal de choferes. Sin embargo, actualmente la localidad dispone de una sola unidad operativa, manejada por personal del Sempro (Servicio de Emergencias Médicas Provincial).

 

 

A esta reducción de la flota se suma la burocratización del servicio: tras la tercerización de las prestaciones, las ambulancias únicamente pueden movilizarse ante una urgencia si reciben autorización explícita desde San Luis por parte del Sempro.

 

 

Esta misma restricción rige para los traslados a centros de mayor complejidad, lo que genera dilataciones críticas en situaciones donde cada minuto cuenta. El Sempro, encargado de gestionar la flota de alta complejidad, el triage y la red provincial de derivaciones, es duramente cuestionado por entorpecer la asistencia en lugar de agilizarla.

 

 

La situación se enmarca en un descontento generalizado con el sistema de salud pública, atravesado por la escasez de médicos especialistas, la falta de insumos, largas filas para conseguir turnos y plataformas digitales deficientes.

 

 

La indignación vecinal se incrementa al considerar que importantes funcionarios del área de Salud —entre ellos Stella Maris Esnaola y Martín Oviedo— son oriundos de Quines y Candelaria, por lo que conocen de primera mano la realidad local sin que hasta el momento se hayan implementado soluciones ni medidas de optimización.

 

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