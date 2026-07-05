Escándalo en Quines: ¿Pacto para salvar al exintendente Gatica?

Walter Gatica, en una de las pocas fotos que hay de su rostro.

Escala la indignación y la incertidumbre en Quines tras las últimas audiencias del juicio oral contra el exintendente Walter Gatica, para quien la fiscal Virginia Palacios solicitó 4 años de prisión por malversación de fondos públicos, a raíz de una denuncia radicada en 2011 por Julio Gómez.



Pese a la gravedad del daño al patrimonio municipal, en el ambiente político y social se instaló el fuerte rumor de que el caso quedaría en la nada debido a un pacto a espaldas de la gente.



La intranquilidad social apunta directamente a un presunto acuerdo entre el diputado Paco Macías, su hija y actual intendenta Antonella Macías, y el propio Gatica.



Trascendidos indican que, mediante compensaciones económicas o favores políticos de cara al año electoral 2027, los Macías y el abogado del municipio, Ricardo Astudillo, estarían diagramando una estrategia para bajar la condena. El objetivo sería evitar que el exjefe comunal vaya a prisión a cambio de un reconocimiento formal de los delitos.



Las sospechas de desmanejos financieros no son nuevas en la localidad. La actual gestión arrastra balances sumamente cuestionados y aprobados bajo sospechas de "compra de voluntades".



Una muestra contundente de las prioridades del Ejecutivo local quedó en evidencia en el análisis del presupuesto: mientras que al área de Desarrollo Social se le asignaron apenas $13.492.277,30 para asistir a los vecinos en plena crisis, los fondos destinados a Propaganda, Cultura y Prensa llegan a $99.717.026.



En este preocupante escenario de "rum rum" y presuntas agachadas políticas, el juicio transita sus tramos finales dejando a la comunidad quinense en alerta ante la posibilidad de que la impunidad vuelva a consagrarse por conveniencia electoral.

