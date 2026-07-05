Por Nicolás, la camiseta del Sporting Club Victoria estuvo en el Mundial

Las oportunidades son más bien escasas en el barrio CGT; en el oeste de la ciudad de San Luis. Así por lo menos lo cree a la distancia Nicolás Carrizo, un puntano que hace dos años vive en Miami y que pudo cumplir el sueño de su vida de ver a Lionel Messi con la selección argentina y un Mundial.

Aunque de inmediato Nicolás, de 29 años, se corrige y dice que en el barrio las oportunidades son escasas para el que no las busca. “Yo soy un pequeño emprendedor de la ciudad de San Luis y hace años que vengo persiguiendo el sueño de estar en Mundial, ahora lo pude cumplir gracias a Dios”, dijo el joven a El Diario de la República.

Como para dejar bien en claro su lugar de pertenencia, Carrizo fue al Hard Rock Stadium de Miami para ver a la selección contra Cabo Verde por los Octavos de final de la Copa del Mundo con una camiseta del Sporting Club Victoria, que tiene las siglas de su barrio en el pecho.

“Lo que se vivimos en la cancha fue una locura, yo lo he visto varias veces a Messi y fui a algunos partido de la selección pero la energía mundialista se vive de otra manera. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estar muy cerca de los jugadores y de ver el partido de una excelente ubicación”, dijo el puntano que tiene latente la intención de regresar a San Luis.

Nicolás, que se dedica a la venta de ropa, supeditó ese regreso al momento en que termine de hacer su local comercial, “que podría ser el año que viene”. Ahora está en Estados Unidos con su novia y sus dos perritos. “Yo amo San Luis y siempre voy a apostar por mi provincia y por mi país”.

“Si puedo dejar un mensaje a los chicos de San Luis es que nunca dejen de luchar por sus sueños, las cosas a veces se ponen difíciles pero nunca hay que dejar de intentar”, dijo Carrizo, quien aseguró que él, el deseo de estar en la Copa del Mundo le llevó diez años.