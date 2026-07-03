Tiene cáncer, PAMI no le entrega la medicación por un insólito error y su salud empeoró

PAMI no resuelve la situación. La familia recurrió a la Superintendencia de Servicios de Salud pero el organismo está prácticamente desguazado. Mientras tanto,la enfermedad avanza. Foto: internet/Alexis Guzmán.

En diálogo con El Diario de la República, Daniela relató el doloroso calvario que vive su familia debido a las demoras burocráticas de PAMI para entregar una medicación oncológica fundamental para su padre, Humberto Claveles, de 69 años.



La joven contó que, tras un mes de idas y vueltas administrativas, errores de carga y expedientes suspendidos sin justificación, el estado de salud del hombre se agravó notablemente y dejó a la familia en una situación de total desesperación.



Humberto padece un cáncer de riñón que ha hecho metástasis en el pulmón y en el cerebro, un cuadro de extrema gravedad que requiere atención e intervención inmediata. Su familia inició los trámites correspondientes y presentó toda la documentación requerida por primera vez el 26 de mayo.



Aunque inicialmente recibieron la autorización a la semana, la obra social comenzó a imponer trabas, exigir estudios médicos complejos que ya habían sido entregados en la presentación inicial.



Tras subsanar los reiterados pedidos y lograr una nueva aprobación formal el 19 de junio, la familia creyó que el calvario había terminado. Sin embargo, al dirigirse a la farmacia, les informaron que el expediente figuraba como "suspendido" en el sistema, lo que impedía que la droguería enviara los fármacos.



A partir de ese momento, comenzó un desgastante por todas las vías de comunicación posibles: llamadas diarias, reclamos a través de redes sociales y sucesivas visitas presenciales a las oficinas de la obra social, donde ningún empleado supo explicarles el motivo de la suspensión.



Finalmente, tras la insistencia y la acumulación de quejas, el trámite recobró su curso normal el 29 de junio. En busca de respuestas claras, Daniela logró comunicarse directamente con ACE, la distribuidora encargada de coordinar la logística entre las droguerías y las farmacias.



Fue allí donde le revelaron la verdadera causa de la prolongada espera: un insólito error administrativo interno. Mientras que la autorización original estipulaba un tratamiento cubierto por 45 días, el personal de PAMI cargó el pedido en el sistema por un plazo de 42 días, lo que generó una incompatibilidad burocrática que paralizó el envío durante semanas.



Este mes perdido en trámites de oficina ha tenido consecuencias devastadoras para el paciente. Hace apenas treinta días, Humberto mantenía una vida relativamente normal y autónoma dentro de su delicado cuadro.



Hoy, se encuentra internado con un cuadro de daño neurológico complejo debido al avance de la enfermedad, lo que le provocó la pérdida de la movilidad en un lado de su cuerpo y mantiene en duda si podrá volver a caminar de forma independiente.



Ante la falta de respuestas y el vacío institucional —agravado por la falta de personal que la familia constató en la propia Superintendencia de Servicios de Salud—, decidieron recurrir a los medios de comunicación como último recurso para visibilizar el caso. Un amparo judicial particular resulta económicamente inaccesible para la familia, alcanzando un costo estimado de 4 millones de pesos.



"A la enfermedad, en el fondo y dentro de lo que implica, la entiendo, porque es un proceso del cuerpo, pero esto ya es una injusticia absoluta que vulnera todos sus derechos. Sentimos mucha bronca e impotencia porque los médicos ya no saben qué hacer sin los fármacos y la situación es de extrema urgencia", concluyó Daniela.

