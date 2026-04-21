ATE San Luis se sumó al paro nacional y denunció "vaciamiento" del PAMI

En lo que va del año, ATE encabeza una lucha clave para defender a los jubilados. Ahora, con PAMI, sigue de cerca el grave escenario. Imagen ilustrativa. Foto: ATE San Luis.

En el marco de un estado de alerta y movilización nacional declarado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la seccional puntana intensificó sus reclamos ante lo que denominó una situación de "vaciamiento" y "ajuste brutal" en el PAMI.



Para este martes, el gremio convocó a un paro total de actividades que afectó la atención presencial en las oficinas y agencias de todo el país, incluida la delegación de San Luis.



Además, se invitó a afiliados y centros de jubilados a participar en jornadas de protesta para denunciar el deterioro en la calidad de las prestaciones médicas y la quita de medicamentos gratuitos.



En San Luis, el sindicato acompañó a jubilados autoconvocados frente a las oficinas de la obra social para exigir respuestas ante la falta de médicos de cabecera y la demora en los turnos.



La convocatoria de ATE respondió a diversos factores que impactaron directamente en los beneficiarios, como el corte de prestaciones, donde denunciaron una deuda millonaria con clínicas y farmacias que puso en riesgo la continuidad de los tratamientos.



Asimismo, existió un conflicto con los médicos, ya que los profesionales de cabecera realizaron paros de hasta 72 horas en rechazo a resoluciones que, según aseguraron, recortaron más del 50% de sus ingresos.



También se demandó por el ajuste en insumos, debido a los recortes en la provisión de medicamentos para enfermedades crónicas y la eliminación de insumos descartables.



Desde ATE San Luis sostuvieron que el ajuste comprometió la salud de los adultos mayores y exigieron al Gobierno nacional una mesa de diálogo urgente para garantizar la cobertura.