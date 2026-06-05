El vínculo familiar entre la esposa de "El Indio" y un ex intendente mercedino

Extremadamente reservada de su vida personal, Virginia Mones Ruiz, la esposa de Carlos “El Indio” Solari, tiene un vínculo alejado con San Luis. La mujer es prima de Eduado Mones Ruiz, un reconocido abogado y político de Villa Mercedes que fue candidato a gobernador de la provincia e intendente de su ciudad.

El dato es desconocido por la mayoría debido al enorme manto de sobriedad y cuidado que tanto “El Indio” como su esposa mantuvieron a lo largo de toda su vida, pero un integrante de la familia lo confirmó a El Diario de la República.

Además, dijo que Virginia no tiene trato con Eduardo y tampoco se sabe con exactitud cómo el vínculo genealógico del dirigente villamercediono con la madre de Bruno, el único hijo de Solari, “aunque son primos”.

Eduardo Mones Ruiz es un muy activo político villamercedino que llegó a la intendencia de la ciudad hasta que en 1977 la dictadura militar lo sacó de su cargo. Con el retorno de la democracia, el primo de Virginia retornó a vida política y en las últimas elecciones se postuló para gobernador.

Legislador y jurista, Eduardo tuvo una activa actuación en la vida social y política de Villa Mercedes y de la provincia y es padre de Eduardo Mones Ruiz (h), quien supo ser vicegobernador de la provincia.