Jubilados y trabajadores de PAMI se movilizaron contra el ajuste y la falta de pagos

Trabajadores de la sede central de PAMI en San Luis, acompañados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezaron este miércoles una nueva jornada de protesta frente al edificio ubicado en la calle San Martín 261.



La movilización, que incluyó una asamblea en la vereda y un "mate cocido solidario", buscó visibilizar la profunda crisis del sector sin interrumpir la atención al público dentro de las oficinas.



Tanto los afiliados como el personal técnico denuncian un escenario de abandono institucional que restringe el acceso a prestaciones esenciales. Entre los puntos más críticos, señalaron demoras alarmantes en la entrega de pañales, prótesis, elementos de ortopedia y audífonos.

Amplia convocatoria contra el ajuste. Foto: ATE San Luis.



Esta situación se ve agravada por la falta de pago a los prestadores médicos, lo que ya generó suspensiones y recortes en los servicios de farmacia, óptica y odontología.



El impacto social de la crisis quedó en evidencia en los duros testimonios de quienes asistieron a la marcha. "Hay jubilados que no pueden comer. Tienen cuatro o cinco remedios recetados y deben elegir cuál tomar para que les alcance para la comida", lamentó con crudeza una de las manifestantes.



A este panorama se suma la renuncia masiva de médicos de cabecera debido a los retrasos arancelarios y la drástica reducción de ópticas con cobertura, las cuales comenzaron a operar con cupos estrictamente limitados.



"El PAMI es de los jubilados, lo tienen que manejar los jubilados también", reclamaron desde las organizaciones sociales, cuestionando la falta de participación de los beneficiarios en las decisiones de la obra social y denunciando un proceso de "vaciamiento".



Por su parte, los empleados del organismo sumaron sus demandas laborales al conflicto, exigiendo el fin de la precarización y el congelamiento salarial que licúa sus ingresos.



Las asambleas y protestas frente a la sede se repiten rigurosamente todos los miércoles, consolidando un plan de lucha que promete profundizarse si las autoridades no ofrecen respuestas concretas.

