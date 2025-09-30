  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Martes 30 de Septiembre de 2025

Canasta alimentaria

Implementan descuentos para jubilados en supermercados

Más de 7 millones de jubilados y pensionados de ANSES podrán acceder a descuentos. La medida busca mejorar el poder de compra. Cómo aprovecharlos.

Por redacción
| Hace 6 horas

El Gobierno anunció un programa de beneficios para jubilados y pensionados que incluye rebajas en las principales cadenas de supermercados del país. La ANSES difundió en qué consiste el beneficio: descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

 

“Con este programa accedés a descuentos desde 10% en supermercados, en muchos casos sin tope, y a un 20% en artículos de perfumería y limpieza. Para obtener estos beneficios en los comercios adheridos, solo tenés que pagar con la tarjeta de débito con la que cobrás tu jubilación o pensión”, informa el organismo oficial.

 

Más beneficios

Además, si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Mas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Dia. 

 

Y si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).  

 

Descuentos en supermercados: dónde y cuánto se ahorra

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros + 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

 

Coto y La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope.

 

Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.

 

Carrefour: 10% en todos los rubros, con tope de $35.000.

 

Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por transacción.

 

El contexto político detrás del anuncio

El programa surge tras el veto presidencial a la ley que fijaba un aumento del 7,2% en jubilaciones y la suba del bono a $110.000. Milei defendió la medida como una alternativa “creativa” para mejorar el consumo sin afectar las cuentas públicas.

 

Impacto esperado

Los jubilados destinan gran parte de sus ingresos a alimentos y productos básicos. Con estos descuentos, el Gobierno busca un alivio inmediato en el gasto mensual, especialmente en sectores de bajos ingresos.

 

La Anses dispuso un botón de consulta para conocer comercios adheridos y si las personas están autorizadas. 

 

