  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

25°SAN LUIS - Lunes 29 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

25°SAN LUIS - Lunes 29 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Discusión callejera

Golpe fatal: preventiva para el acusado de causarle la muerte a otro hombre

Alex Benítez fue imputado por el delito de “homicidio preterintencional”. Una fiscal reconstruyó el hecho que ocurrió el 25 de setiembre en el barrio “Florencio Navarro” de la capital de San Luis y que tuvo como víctima a Flavio Cortéz.

Por redacción
| Hace 4 horas

El futuro de Alex Jesús Benítez, detenido por la muerte de Flavio Cortéz que se produjo como saldo de un incidente callejero en el barrio Florencio Navarro de la ciudad de San Luis, empezó a definirse en la justicia provincial.

 

Este lunes, el abogado Ricardo Gutiérrez Esley le aconsejó no declarar en la audiencia de formulación de cargos y solicitó la prórroga de ocho días para armar la estrategia defensiva. Por su parte, la jueza de Garantía N° 3, Natalia Lazarte Otero, dictaminó la prisión preventiva por 120 días.

 

El traslado a la Penitenciaria fue solicitado por la fiscal Antonella Romagnoli y le atribuyó a Benítez la autoría del delito de “homicidio preterintencional”.

 

Resumen del caso

 

Según la teoría de la Fiscalía, el 25 de septiembre al mediodía, cuando Cortéz y un amigo –primo de Benítez- estaban en la vereda de una vivienda del barrio Florencio Navarro, se acercó el imputado. Luego de un intercambio de insultos con su primo, comenzó una discusión que terminó con un golpe de puño que sufrió Cortéz.

 

Como consecuencia de ese impacto cayó hacia atrás y golpeó la cabeza contra un pilar de luz y posteriormente contra el suelo, lo que le provocó una grave lesión cerebral. Fue trasladado al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde falleció el 27 de septiembre.

 

Al solicitar la prisión preventiva (medida de coerción), la fiscal sostuvo que existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado se dio a la fuga tras el hecho, se encuentra en situación de calle y mantiene vínculos de parentesco con uno de los testigos principales.

 

Asimismo, mencionó antecedentes penales de Benítez en otras causas y subrayó que las evidencias reunidas hasta el momento lo vinculan con el hecho investigado.

 

Fuente: Prensa del Poder Judicial 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo