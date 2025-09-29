Golpe fatal: preventiva para el acusado de causarle la muerte a otro hombre

El futuro de Alex Jesús Benítez, detenido por la muerte de Flavio Cortéz que se produjo como saldo de un incidente callejero en el barrio Florencio Navarro de la ciudad de San Luis, empezó a definirse en la justicia provincial.

Este lunes, el abogado Ricardo Gutiérrez Esley le aconsejó no declarar en la audiencia de formulación de cargos y solicitó la prórroga de ocho días para armar la estrategia defensiva. Por su parte, la jueza de Garantía N° 3, Natalia Lazarte Otero, dictaminó la prisión preventiva por 120 días.

El traslado a la Penitenciaria fue solicitado por la fiscal Antonella Romagnoli y le atribuyó a Benítez la autoría del delito de “homicidio preterintencional”.

Resumen del caso

Según la teoría de la Fiscalía, el 25 de septiembre al mediodía, cuando Cortéz y un amigo –primo de Benítez- estaban en la vereda de una vivienda del barrio Florencio Navarro, se acercó el imputado. Luego de un intercambio de insultos con su primo, comenzó una discusión que terminó con un golpe de puño que sufrió Cortéz.

Como consecuencia de ese impacto cayó hacia atrás y golpeó la cabeza contra un pilar de luz y posteriormente contra el suelo, lo que le provocó una grave lesión cerebral. Fue trasladado al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde falleció el 27 de septiembre.

Al solicitar la prisión preventiva (medida de coerción), la fiscal sostuvo que existen riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado se dio a la fuga tras el hecho, se encuentra en situación de calle y mantiene vínculos de parentesco con uno de los testigos principales.

Asimismo, mencionó antecedentes penales de Benítez en otras causas y subrayó que las evidencias reunidas hasta el momento lo vinculan con el hecho investigado.

Fuente: Prensa del Poder Judicial