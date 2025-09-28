Poggi se muestra con Pettovello, la ministra de Milei marcada por escándalos y recortes

Claudio Poggi volvió a dar señales de sintonía con Javier Milei. El viernes, el gobernador sanluiseño recorrió el barrio República junto a Sandra Pettovello, la cuestionada ministra de Capital Humano de la Nación. La funcionaria libertaria llegó con el programa oftalmológico *Ver para ser libres*, pero su presencia arrastra un pesado prontuario de recortes, causas judiciales y denuncias por dejar sin comida a comedores populares.

El operativo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Humano provincial, incluyó stands para trámites y controles de salud. Después, Poggi y Pettovello se reunieron en Terrazas del Portezuelo, sede del Ejecutivo puntano. La Agencia de Noticias San Luis publicó la cobertura de la actividad, pero este domingo la nota ya no se encuentra en el portal oficial: el enlace que circuló durante el viernes y el sábado ahora conduce a un error de página.

Detrás de la visita hubo un actor clave: Gustavo Bertolini, actual ministro de Desarrollo Humano, fue quien gestionó la llegada de Pettovello a la provincia. Y no es un detalle menor que la actual candidata de La Libertad Avanza en San Luis —el partido de Milei— ocupó ese mismo ministerio antes que Bertolini, lo que refuerza el puente político entre el gobierno provincial y el espacio libertario.

Mientras Milei la defiende, Pettovello acumula frentes abiertos. La Justicia la intimó reiteradas veces por incumplir órdenes de entrega de alimentos a comedores y le aplicó multas personales de $50.000 por día. Eliminó programas de asistencia ante catástrofes y de protección de la niñez, despidió miles de trabajadores estatales y sostiene que “el Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia”.

Con esta foto, Poggi se ubica como socio político del proyecto libertario en plena avanzada del ajuste. La desaparición de la nota oficial no borra el hecho: el gobernador de San Luis se mostró, sin matices, al lado de la ministra que encarna la motosierra social de Milei.