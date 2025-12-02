Daños irreparables: vecinos de Donovan pedirán "inspecciones" ante reiteradas inundaciones

Las imágenes dicen más que cualquier palabra. Un video muestra agua corriendo por distintos rincones y todo parece graficar un arroyo crecido o un río, pero en realidad se trata de las inmediaciones de Donovan donde los vecinos, ante la mínima lluvia, tienen que lidiar con las inundaciones. Cansados de la situación, quieren que se concrete una inspección en la zona para determinar las razones de las anegaciones.



En primera persona



Jimena Garbi compartió su testimonio con El Diario de la República. Hace cuatro años, tuvo un primer episodio doloroso: literalmente se le "partió" la casa. Tuvo que invertir mucho dinero con su familia para las reparaciones, proveyendo jaulas de hierro y rellenos con tierra.

No es un río, no es un embalse. Es el patio de una casa, en Donovan, tras la última lluvia. Foto: gentileza.



En febrero de este año, tuvo problemas con su pileta y se le quemó la bomba. Ya en la actualidad, con la reciente lluvia —que marcó alrededor de 20 milímetros— volvió a padecer el drama de la acumulación de agua. Para evitar que el agua se metiera en su casa, colocó bolsas con arena en las entradas. Pero, aun así, con ese protocolo indignante, sufrió las consecuencias.



Jimena no es la única que sufre el problema. En general, los vecinos se ven afectados de una u otra forma: algunos con viviendas, otros con proyectos o emprendimientos, pero todos son alcanzados por las inclemencias y, tal vez, las impericias.

La lluvia, un problema para los vecinos de Donovan. Foto: gentileza.



"Cuando compramos, empezamos a construir y recién ahí empezaron a hacer la ex Ruta 7. En esta zona, está mal hecho, se inunda todo, estamos como en un pozo. Eso por un lado, pero por otro, se sospecha que el feedlot (La Nelly) que tenemos atrás habría hecho un trabajo que nos perjudica. Han hecho una represa y con las lluvias parece ser que se rompe o se rebalsa", puntualizó.



Un pedido especial



Jimena detalló que las razones que provocan las inundaciones, por lo pronto, son una suposición. No hay nada confirmado oficialmente, todo se configura como "versiones". Es por eso que quieren ir en busca de la verdad: pedirán a Ambiente que hagan un peritaje para llegar al origen de las anegaciones.



"No tuvimos respuesta de la Municipalidad (Juana Koslay). Seguramente no les corresponde, pero necesitamos que nos escuchen. No puedo pagar una boleta más porque tengo que comprar tierra para rellenar, estamos con un pie de irnos, no se puede avanzar", mencionó.

Una postal que duele, en Donovan. Foto: gentileza.



"Hay que ver, pero evidentemente algo no está bien. El desmonte, todo lo que sucede al igual que en otras partes del mundo, sumado a que hay algo que nos está perjudicando, generan todo lo necesario para la acumulación de agua. Ni hablar del tema de las moscas, que es insoportable; es un foco de mosquitos y dengue. La humedad, el barro, es algo que complica. Acá hay niños, está la Escuela Maestro Rural Puntano. Es un desastre, realmente", concluyó.

