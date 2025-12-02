Tormentas "históricas": pérdidas millonarias, zonas "aisladas" y caminos destruidos

Las lluvias provocaron la crecida de arroyos y ríos. En la imagen, el impacto en el paraje San Pedro, en el Departamento Belgrano. Foto: Captura/gentileza.

Siempre se dice que la lluvia es una bendición, especialmente en medio de altas temperaturas o contextos de sequía. Pero a veces, las precipitaciones pueden derivar en complejos temporales que dejan daños irreparables. Quizá por algo, ancestralmente la gente del campo sabía "cortar" determinadas tormentas, haciendo cruces hacia el cielo para luego clavar cuchillos en el suelo. Ese gesto tradicional y supersticioso, encierra una verdad rural: la naturaleza puede ser implacable.



Esta vez, más de una persona de tierra adentro seguramente anticipó los dramas que dejarían las condiciones climáticas actuales. Al menos en los hechos, diferentes localidades registraron importantes daños, que derivaron en pérdidas millonarias. Y en otras zonas, se advirtieron temporales históricos, con abundante caída de agua, piedra y viento.



Impacto



Una de las zonas más afectadas por las lluvias fue Represa del Carmen, donde las condiciones del tiempo, sumado a la falta de mantenimiento de los caminos, provocaron que la gente quedara "aislada"; no pocos vecinos hicieron saber su pedido de ayuda a Vialidad Provincial. El estado de diferentes rutas puntanas y caminos rurales, quedó expuesto: muchos están "destruidos".



En Sierra de las Quijadas, cayó granizo y llovió abundantemente. Y así, en diferentes sectores del territorio puntano, la lluvia se hizo sentir. Pero quizá la zona más afectada configura el triángulo Saladillo-Cuatro Esquinas-El Trapiche, donde de acuerdo al reporte de distintos lectores de El Diario, las pérdidas superan los 7 millones de dólares: hay al menos 5.500 hectáreas dañadas.

Informe de precipitaciones de la REM. Foto: captura/REM.



En otros lugares, las inclemencias del tiempo se hicieron sentir. El paraje San Pedro, por ejemplo, hubo lluvias tan abundantes que hace décadas que no se registraba semejante caída de agua, cuestión que contribuyó a la crecida de arroyos y ríos.



En Santa Rosa del Cantantal, ubicado a 97 kilómetros al oeste de Luján y a unos 50 kilómetros del paraje La Botija, una fuerte tormenta sorprendió a los vecinos.



Lo que llovió



De acuerdo a un informe de precipitaciones de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), en las últimas 24 horas el lugar que más lluvia registró fue Los Coros, con 55 milímetros acumulados.



Le siguieron Valle de Pancanta y La Calera, con 33 y 32,2 milímetros, respectivamente.



En menor medida, le siguieron Nogolí (24,7 milímetros), La Cumbre (20,9 milímetros) y San Francisco (14,5 milímetros).

