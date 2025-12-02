Es paciente oncológico, le quitaron su casa y le pidió al Gobernador una respuesta

Gabriel Ahumada, de Villa Mercedes, viene de afrontar un verdadero calvario. El hombre tenía una vivienda social, pagó la totalidad de las cuotas e inició el proceso para la escritura, pero lo desadjudicaron. El motivo: un caso de violencia conyugal. El problema es que, según manifiesta, la violencia la sufrió él mismo por parte de su expareja, todo en un durísimo contexto de salud, en el que luchó fuertemente contra el cáncer. Hoy posee carné de discapacidad. La enfermedad le dejó serias secuelas, pero tiene que mendigar un lugar para vivir. No pide nada extraordinario, no pretende ningún beneficio, solo acceder a su hogar, por el que abonó el valor total.



Aunque ha informado -por distintos canales de comunicación- su caso al Gobierno provincial, no tiene respuestas concretas. En criollo, lo tienen "a las vueltas". O, en el mejor de los casos, apenas le responde la contestadora automática. Cansado del "ninguneo", se hizo presente en un reciente acto institucional de entrega de viviendas, donde estuvo Claudio Poggi. Ahumada tomó coraje y le habló en voz alta, en una tonalidad que dejó entrever su hartazgo.



"Ahí lo vemos", la respuesta más clara



Un video de 57 segundos muestra a Ahumada rodeado por custodios que intentan alejarlo del Gobernador. "Yo solo quiero que me den mi casa, no soy un violento. La cancelé, conocés bien mi caso", dijo con fuerza.



"¿Cancelaste tu casa? Ahí lo vemos", respondió Poggi.



"El violento no soy yo. Esa es la respuesta que me pusieron. El violento no soy yo", insistió Ahumada, tratando de resumir como pudo, en segundos, alrededor de una década de reclamo.

Tiempo atrás, Ahumada le llevó personalmente su caso a Poggi. Por eso el damnificado entiende que el Gobierno conoce su situación. Aunque le prestan la oreja, nadie lo escucha genuinamente y lo dejan sin respuestas.



"Converso con las familias estas que van a recibir las casas y estoy con vos. Esperame un cachito", agregó Poggi, notablemente incómodo.

"Tengo un año y medio esperando", le contestó Ahumada.



Ya con una situación que fastidió a las autoridades, e invisibilizando por completo a Ahumada, el Gobernador apuntó: "Esta gente tiene 15 años esperando. Ustedes se inscribieron en diciembre de 2011". Inmediatamente, una serie de aplausos forzados despejaron el panorama y lograron "sacar" a Ahumada, al menos del espacio más íntimo de encuentro con la gente.



¿Desconocimiento o impericia?



Ahumada contó en diálogo con El Diario que ya no sabe qué hacer para que alguien le dé una solución. "Soy paciente oncológico, empecé el tema de la escritura y se quedaron con mi casa, yo cancelé las cuotas", insistió.



Según describió, cuando lo sacaron del acto a un sector más apartado, se acercó un grupo de personas para escuchar su drama. Aunque cansado de contar siempre lo mismo, precisó su dolorosa historia. Y, según advirtió, le dijeron que no podían sacar a la gente que está viviendo en la casa porque "hay una persona discapacitada".



"El discapacitado soy yo y ellos interpretan que en la casa hay un discapacitado", lamentó.

