Un abogado denunció a su exempleada por la sustracción de 35 mil dólares en su casa

El abogado Emil Cangiano denunció que su exempleada doméstica, una joven de 22 años que también cuidaba a sus hijos, le habría sustraído una importante suma en dólares de su vivienda ubicada en pleno centro de la ciudad de San Luis.

En diálogo con Radio Bomba, Cangiano relató que él y su familia advirtieron la falta del dinero y que distintas situaciones lo llevaron a sospechar de la empleada. Según su testimonio, la mujer habría tomado más de 35 mil dólares que estaban guardados dentro de la casa.

La causa ya se encuentra en manos de la Justicia. La joven está imputada pero continúa en libertad, con la obligación de presentarse una vez al mes para firmar un libro de conducta en los tribunales.

Cangiano explicó que decidió hacer pública su denuncia luego de que el Poder Judicial difundiera recientemente otro caso —sin relación con el suyo— en el que una empleada doméstica fue acusada de sustraer una suma similar en otra vivienda. Señaló que busca visibilizar lo ocurrido y que la investigación avance mientras el proceso continúa en sede judicial.